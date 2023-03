Signorini e lo scoop su Soleil Sorge: “Eravamo a cena e…”

Alfonso Signorini, in diretta al GF Vip Party, ha fatto una rivelazione scottante su Soleil Sorge. L’influencer italo-america ha più volte dichiarato di essere single e in cerca dell’amore. Proprio per questo, il conduttore ha deciso di aiutare l’ex gieffina ha trovare il partito giusto.

Stefano Fiordelisi critica fisico di Antonella?/ "Fai attività fisica, il tuo mondo è lo sport", web insorge

“Devi sapere che nel weekend io ho presentato a Soleil quello che, sulla carta, potrebbe essere un ottimo acquisto per lei. Vediamo, se son rose fioriranno. Eravamo a cena e gli ho presentato un mio amico, vi dico solo che l’ha accompagnata a casa sulla Ferrari gialla” ha svelato Signorini in diretta con Sonia Bruganelli. Soleil Sorge, visibilmente imbarazzata, dichiara di avere tante persone che la corteggiano ma di non aver incontrato ancora la persona giusta. Che il misterioso amico di Signorini faccia al caso suo?

Signorini rivelazione choc su Soleil Sorge/ "Le ho presentato un mio amico e..."

Soleil Sorge sui provvedimenti a Donnamaria: “Era stato avvisato”

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno commentato la squalifica di Edoardo Donnamaria in diretta dal GF Vip Party. Secondo l’influencer italo-americana i provvedimenti presi dal Grande Fratello Vip 2022 sono stati giusti: “È un momento che comunque era preannunciato, un provvedimento di cui avevano parlato più volte”

E ancora: “Alfonso era stato molto chiaro. Sono mesi e mesi che continuano ad avere atteggiamenti anche poco decorosi, quindi è un provvedimento preannunciato, si poteva immaginare. Sorprendente che sia arrivato proprio adesso e su Edoardo”. La conduttrice sottolinea che nel reality show ci sono delle regole morali ed etiche che si è obbligati a seguire: “Dovevano prendere provvedimenti, se si voleva essere molto severi, in tante altre situazioni. Il GF Vip ha continuato a dare questi avvertimenti per cambiare la direzione, adesso sono arrivati a prendere i giusti provvedimenti”.

SFOOTING/ Lotta allo spreco con l’etichetta “O al gatto o alla suocera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA