Signorini saluta tutti tranne Nikita al GF Vip/ Gaffe durante il collegamento: è polemica!

Alfonso Signorini, gaffe con Nikita Pelizon durante il collegamento con la Casa del GF Vip: cos’è accaduto

La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli. Questa sera, 27 marzo, Alfonso Signorini condurrà la semifinale, che porterà a una nuova eliminazione e alla proclamazione di un quarto finalista. Ormai i Vipponi rimasti in Casa sono pochi, motivo per il quale Signorini ha voluto collegarsi con tutti loro in salotto invece che chiamarne uno o due in confessionale.

Una volta radunati in salone, Alfonso, dopo un saluto generale, ha voluto scambiare qualche parola con tutti i concorrenti. È partito dalle tre finaliste, passando per Tavassi, Milena Miconi, Andrea Maestrelli. Una domanda poi anche a Onestini sui suoi slip rosa, poi infine il saluto finale ad Alberto De Pisis, al quale ha chiesto l’accenno ad una canzone di Mina. Il web però si è accorto che il conduttore non ha rivolto la parola ad un Vippone in particolare: Nikita Pelizon.

Signorini saluta tutti ma non rivolge parola a Nikita: parte la polemica

Signorini ha infatti salutato tutti personalmente, tranne Nikita, alla quale non ha rivolto una parola. Chiaramente una dimenticanza del conduttore, che ha commesso dunque una gaffe inconsapevole, probabilmente a causa del tempo finito. Tuttavia il popolo del web, e in modo particolare i fan della Pelizon, non hanno apprezzato questo mancato gesto di Signorini, motivo per il quale si è scatenata una polemica. Qualcuno è addirittura arrivato ad ipotizzare che Alfonso l’abbia fatto di proposito, scrivendo inoltre che “Lui ha paura di Nikita”.

Cioè, Alfonso si è collegato con la casa e ha parlato letteralmente con tutti tranne che con Nikita 👀#gfvip #nikiters pic.twitter.com/RrA1gEWU8d — NonnaGrazia 💜 (@grazia_nonna) March 27, 2023













