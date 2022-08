Signorini ‘scarta’ Johnny Depp dal GF Vip 7 e cita Malgioglio/ Il video del nuovo promo fa impazzire il web

Alfonso Signorini ‘scarta’ Johnny Depp nel nuovo promo del Grande Fratello Vip 7

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha ormai quasi concluso il cast che varcherà la porta rossa anche se, al momento, oltre a labili indizi non svela nulla sui concorrenti scelti. Unico nome confermato e annunciato è quello di Giovanni Ciacci, oltre alle opinioniste Orietta Berti, new entry, e Sonia Bruganelli. Intanto, per ingannare l’attesa, arrivano in TV i promo della nuova edizione.

"Concorrente distratta al Grande Fratello Vip 7", chi è/ Aida Nizar? Signorini lancia il nuovo indizio…

Se nel primo Signorini provinava Lady Gaga, nel secondo il conduttore si trova faccia a faccia con Johnny Depp. L’attore, chiaramente non l’originale, non sembra soddisfare il conduttore, pronto a depennarlo dalla sua lista di candidati. Questo perché in lista ha nomi ben più importanti, dice: “Io ho cristiano!” “Malgioglio?” chiede Depp, “Ma no, Ronaldo!”, replica Alfonso.

Giovanni Ciacci al GF Vip7, LILA difende la scelta di Alfonso Signorini/ "Discriminazioni vanno combattute"

Signorini accende la curiosità dei fan del GF Vip col nuovo promo

I nuovi promo hanno già fatto il giro del web, scatenando gli apprezzamenti dei fan del Grande Fratello Vip che non vedono l’ora che la settima edizione abbia inizio. La porta rossa si aprirà a settembre eppure la curiosità è davvero tanta e lo confermano anche i dati social delle ultime ore. È Pipol TV a far notare che: “L’attesa di rivedere accesi i riflettori sulla casa più spiata d’Italia aumenta sempre di più e in classifica delle tendenze su Twitter, ritorna con oltre 10.000 interazioni il famoso hashtag #GFvip che vedremo usualmente attivo durante tutta la durata del reality show.”

Gf vip 7, Johnny Depp e Lady Gaga/ Chi sono i sosia nel primo promo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA