Signorini, sentenzia su Manuel Bortuzzo e Lulù/ “Fama bisogna imparare a gestirla…”

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié infrangono i cuori dei fan: interviene Alfonso Signorini

Hanno appassionato i telespettatori con la loro lovestory avviata al Grande fratello vip e 6 e da giorni fanno parlare di sé per la loro rottura, la cui notizia è giunta ai fan come un fulmine a ciel sereno. Si tratta di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, i cui fan non si danno pace per le ultime dichiarazioni dei due beniamini del momento. Questo, soprattutto alla luce delle lacrime che ha speso la princess etiope per il nuotatore a Verissimo, dicendosi affranta per essere stata lasciata da lui con un comunicato Ansa. Il nuotatore, di tutta risposta, fa sapere che la storia con l’etiope è naufragata per divergenze inconciliabili nel rapporto di coppia, dichiarazioni a cui segue ora la sentenza del conduttore del Grande fratello vip 6 che ha reso celebri i due ex- Alfonso Signorini.

Il commento del popolare conduttore Mediaset giunge a margine della missiva pubblicata tra le pagine del giornale Chi magazine, redatta da parte di una fedele lettrice, che titola: “La fama bisogna imparare a gestirla”. “Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso -si legge tra le righe della lettera-, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù Selassiè)”. Poi, si legge ancora tra le righe della missiva sul naufragio della storia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e il caso della mancata intervista del nuotatore a Domenica in: “A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre”.

Le parole di Alfonso Signorini in replica alla missiva su Lulù e Manuel

“Padre (si allude a Franco Bortuzzo) che, trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia (gli altri tre figli e la moglie, schiva e realista, che continua a lavorare in un panificio). Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa”, si legge poi ancora”. Infine, a conclusione della missiva della lettrice, l’augurio: “Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio, ma voglio anche augurarmi che – non sia mai che le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia.

Parole a cui il conduttore del Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini, replica con delle dichiarazioni all’insegna della diplomazia, come ripreso da Blogtivvu: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!”.











