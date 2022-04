Signorini spiazza dopo Gfvip: “Nessun contatto con Soleil” / Belli? “Non mi manca..”

Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini si apre su Soleil Sorge, Alex Belli e non solo…

Lo scorso 14 marzo 2022, su Canale 5 si è conclusa l’edizione più longeva del Grande fratello vip, ovvero il Grande fratello vip 6 condotto da Alfonso Signorini, e il noto conduttore torna a raccontarsi tra le Instagram stories, dove non si risparmia sugli ormai ex gieffini Soleil Sorge e Alex Belli, tra le alte cose. Accade in occasione di un “q&a” con i follower , dove lui non risparmia risposte ad alcuni quesiti posti dai fan sul reality dei vipponi appena concluso. In replica agli utenti del web, il conduttore rende noto di non sentire la mancanza del format, anche perché si sarebbero verificati dei comportamenti di alcuni vipponi -al reality- che a lui non sarebbero graditi.

Alfonso Signorini, come ha reagito alle frecciatine di Ilary Blasi/ "Ci conosciamo e…"

Incalzato sulla coppia di piccioncini ex Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il conduttore si lascia scappare una definizione sibillina: “Matti e simpatici”. In risposta ad un altro quesito, che lo incalza sulla possibilità che in tv possa esservi un’edizione mista del Gf che accolga nel cast vip e nip, Alfonso Signorini rende poi noto che se potesse scegliere, opterebbe per un Grande fratello “nip”, dedicato ai “not important people”. E non mancano dichiarazioni neanche su altri grandi protagonisti del Grande fratello vip 6 appena concluso, quali Alex Belli, Soleil Sorge e le princess etiopi, Jessica, Clarissa e Lulù Sélassié. Inaspettatamente, il conduttore fa sapere di non avere più rapporti con Soleil, per poi lanciare una frecciatina a Belli, passando per le amatissime Sélassié.

Luca Onestini difende il fratello Gianmarco e attacca l'ex Soleil/ "Rancorosa!"

Alfonso Signorini a cuore aperto dopo il Grande fratello vip 6: le Instagram stories

Nel suo intervento tra le Instagram stories, inoltre, Alfonso Signorini non nasconde di non avere purtroppo alcun contatto con Soleil Sorge, a dispetto di quanto si possa pensare sul conduttore e l’ex gieffina italo-americana. Fa sapere inoltre che non le mancano le princess Jessica, Clarissa e Lulù Sélassié, perché a differenza di Soleil i contatti tra lui e le etiopi sono semprevivi. Che possa mancargli Alex Belli? “Se mi mancasse, avrei qualche problemino da risolvere”, fa quindi sapere a chi gli chiede se cominci a sentire la mancanza dell’attore di Centovetrine, nonché grande protagonista del Grande fratello vip 6. Infine, tra le storie rivelatrici, Alfonso Signorini risponde a chi lo pone dinanzi ad una scelta tra il ruolo di opinionista e quello di conduttore tv. Nella sua risposta fa sapere che l’uno non esclude l’altro, rimarcando quanto per lui sia importante avere opinioni in generale.

Flavia Vento "non parlo del ritiro", Soleil Sorge "E di cosa vuoi parlarci della Pasqua?"/ Ex pupa asfaltata













© RIPRODUZIONE RISERVATA