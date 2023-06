Signorini sul Grande Fratello Vip 8: “Edizione breve, con veri Vip e Nip”/ E svela il primo provino fatto…

Alfonso Signorini svela le prime anticipazioni della prossima edizione del Grande Fratello Vip: durata e concorrenti

Alfonso Signorini è già al lavoro per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che apporterà molte modifiche al format, a partire dal cast che sarà composto da Vip e Nip, ovvero persone sconosciute al grande pubblico. In un’intervista concessa a Turchese Baracchi, il conduttore ha rivelato alcune anticipazioni sul reality, la cui partenza è prevista per il 18 settembre.

“Posso dare qualche bella anticipazione. – ha annunciato Signorini – Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani.”

Il conduttore ha quindi parlato dei concorrenti, spiegando: “Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. – ha continuato Signorini – Non vogliamo star del web e dei social.”

Ha quindi raccontato un provino fatto ad un volto sconosciuto: “Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower“. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione‘. Quindi vedrete gente comune con vip reali.” In merito alla loro convivenza, ha infine aggiunto: “Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.

