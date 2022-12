Chi è Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio/ Le crisi di coppia: “State malissimo”

Chi è Silvana Fallisi?

Silvana Fallisi è la moglie dell’attore e comico Aldo Baglio, parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Classe 1964, il suo volto sarà sicuramente noto a tutti anche perché oltre ad avere una storia d’amore con Aldo nella vita reale, Silvana ha interpretato la fidanzata dell’attore nel celebre film “Chiedimi se sono felice”, film in cui la scena iconica della fidanzata gelosa e dell’ironica testata finale li ha resi memorabili. Silvana è stata parte del cast di altri film del trio come: “Tu la conosci Claudia?”, “Il cosmo sul comò”, “La banda dei Babbi Natale”, “Ammutta muddica” e “Fuga dal Reuma Park”.

Silvana è una grande attrice ma anche una grande scrittrice, lei stessa infatti aveva dichiarato di scrivere diversi sketch per il trio comico: “Io entro in punta di piedi, con discrezione, sono una piccola nota. Però scrivo, scrivo tantissimo”. Poi aveva anche approfondito il suo pensiero sul ruolo dei comici e degli attori: “Fare i comici oggi è da pazzi. Dentro il cuore i nostri dolori sono lì, ma non li puoi aggiungere al bagaglio dei dolori degli altri. I comici hanno un ruolo delicato per chi se la sente. I ragazzi, il trio, sono coraggiosi a voler continuare a far ridere”.

Silvana Fallisi e Aldo Baglio la storia d’amore e le crisi di coppia

Silvana Fallisi e Aldo Baglio sono sposati dal 1996, i due vivono a Monza insieme ai figli e si amano molto ma la loro storia d’amore non è sempre andata a gonfie vele.

A Verissimo Silvana aveva raccontato: “Ho passato mesi di grande confusione. Poi, arrivano i 50 anni. Lo dico a tutte le donne: non spaventatevi, all’inizio state malissimo, non dormite, c’è questa cosa delle scalmane…Tranquille, capita a tutte. Io e Aldo non siamo più solo padre, solo madre, lo siamo stati per troppo tempo. Ora ci riscegliamo come coppia. È come si ci fossimo risposati l’anno scorso… Lui non lo sa nemmeno. Però è restato. Dopo 20 anni capita che ognuno vuole il suo spazio, vuole provare a farcela da solo nella vita… Ho passato mesi di grande confusione. Poì ho capito che la vita, anche l’amore è la sorpresa di essere insieme ogni giorno, senza averlo pianificato prima. È bello stupirsi a dire: ‘Guarda un po’, siamo ancora qua. Chi l’avrebbe detto?'”. Dopo anni di matrimonio e qualche crisi di coppia in ogni caso, i due si amano follemente e continuano a lavorare insieme.

