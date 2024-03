Silvia Bruno chi è, ha un fidanzato?/ Vita privata, età ed Instagram dell’attrice del Paradiso delle signore

Fidanzato Silvia Bruno? Chi è l’attrice di Agata Puglisi de Il paradiso delle signore

Nella puntata di oggi de La volta buona sono ospiti due attrici de Il paradiso delle signore: Nicoletta Di Bisceglie e Silvia Bruno, chi è quest’ultima? Per i telespettatori di Rai1 è nota come Agata Puglisi de Il paradiso delle signore. Da settembre, infatti, veste i panni della sorella di Maria ed è al centro delle dinamiche. La giovane attrice è originaria di Agrigento ma è cresciuta a Roma dove si è laureata alla Lumsa nel 2020. Appassionata sin da piccola della recitazione ha frequentato tra il 2019 e il 2022 la scuola di Cinema Players diretta da Rita Forzano e Tommaso Busiello.

La prima apparizione televisiva dell’attrice risale ad un paio di anni fa. Ha recitato infatti nella fiction di Canale5 Viola come il mare al fianco di Can Yaman e Francesca Chillemi. La svolta, però, arriva con un ruolo di primo piano ne Il paradiso delle signore dove impersona Agata Puglisi. Poco più che ventenne, non è nato se Silvia Bruno è fidanzata o meno. Sbirciando sul suo profilo Instagram si notato molti scatti tra Roma ed Agrigento, la si vede raggiante il giorno della sua Laurea ma non c’è nessun possibile fidanzato in vista.

Silvia Bruno chi è? Tutto sull’attrice del Paradiso ospite oggi da Caterina Balivo

Non sono note altre informazioni su chi è Silvia Bruno, ha un fidanzato?. L’ attrice è ospite oggi a La volta buona da Caterina Balivo. Di recente invece a TvSerial ha rilasciato un’intervista dove si è sbilanciata molto sul suo ruolo di Agata Puglisi ne Il paradiso delle signore: “Agata è una ragazza molto giovane, ricca di positività ed entusiasmo.”

E poi ancora aggiunto: “Per lei Milano rappresenta una grandissima opportunità sotto tutti i punti di vista. Conquisterà la propria indipendenza e scoprirà il proprio valore integrandosi perfettamente nella realtà milanese, senza mai perdere la dolcezza e la genuinità che la contraddistinguono”.

