Silvia, chi è e com’è morta la moglie di Marco Nosotti/ Lutto per il giornalista di Sky Sport

Silvia, chi è e com’è morta la moglie di Marco Nosotti: l’addio dopo una lunga malattia

Un grave lutto ha colpito il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, in questo periodo impegnato in Germania in veste di inviato agli Europei di Calcio 2024: è morta la moglie Silvia, nella serata di giovedì. Come riporta il Corriere della Sera, la donna era malata da tempo e il cronista, che era impegnato in terra tedesca per seguire la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti e impegnata nella competizione europea, è rientrato subito domenica sera in Italia una volta appreso l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Marco Nosotti e la moglie Silvia, morta dunque dopo una lunga malattia, erano legati in matrimonio da 28 anni. Il figlio Giulio ha voluto condividere su X un messaggio di addio all’adorata madre: “Ciao mamma, mi manchi già“, con alcuni versi del celebre brano degli Oasis Live Forever.

Marco Nosotti e i messaggi di cordoglio per la morte della moglie

In queste ultime ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per Marco Nosotti: la moglie Silvia, morta ieri sera, ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia del giornalista di Sky Sport, che è stato travolto da un’ondata di affetto da parte di amici e colleghi. Anche il Sassuolo, di cui Nosotti è stato un portiere in età giovanile per poi seguire la squadra in veste di bordocampista durante la sua avventura in Serie A, ha condiviso un post su X: “Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio e si stringe attorno a Marco Nosotti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Silvia“.

E, su Facebook, sono arrivate le parole di affetto del giornalista Luca Serafini per il collega: “Carissimo Marco Nosotti ti abbraccio fortissimo, non oso pensare quale cratere tu abbia nel cuore, quali fruste insanguinano in queste ore la tua anima bella e semplice. Ho di te un ricordo costante di uomo puro, leale, sincero, legato a valori antichi e saldissimi. Ti benedica e ti accompagni dall’alto, Silvia, senza lasciarti mai“.

Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio e si stringe attorno a Marco Nosotti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Silvia. — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 20, 2024













