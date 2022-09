Silvia Cipriani, scomparsa resta un mistero/ I concittadini: “Amava casa di campagna”

La scomparsa di Silvia Cipriani resta un vero e proprio mistero, anche dopo il ritrovamento della sua auto: il caso è stato trattato nel corso della puntata odierna di Ore 14, in onda su Rai 2. La postina in pensione di Cerchiara, frazione di Rieti, è sparita nel nulla il 21 luglio scorso dopo essere stata in città, dove ha un appartamento. “Bada agli animali, perché io stasera non torno”, aveva detto intorno alle 12.00 al fattore. E così è stato. Il cancello della sua villa è stato ritrovato aperto, il cellulare era dentro l’abitazione. Non lo ha mai portato con sé, forse così come la borsa.

In molti adesso si domandano dove sia Silvia. “Era une persona semplice, a modo, d’altri tempi. Ci manca. La conoscevamo perché aveva fatto la postina. Per il resto non aveva mai fatto parlare di sé”, hanno raccontato alcuni membri della comunità di Rieti. L’unico familiare della donna, che non era sposata né aveva figli, è il nipote Valerio, che è cresciuto con lei. Le indagini si sono concentrate proprio su di lui per un possibile movente economico, che però finora non ha trovato prove concrete.

Silvia Cipriani, scomparsa resta un mistero: dove è andata il 21 luglio?

Gli inquirenti stanno cercando da mesi di capire cosa abbia fatto lo scorso 21 luglio Silvia Cipriani prima che se ne perdessero le tracce. La settantasettenne come di consueto potrebbe essersi recata nell’appartamento di sua proprietà a Rieti, ma non è chiaro cosa le abbia impedito la sera di rientrare a Cerchiara. “Andava sempre di corsa, tornava in città per prendere la posta e poi rientrava nella casa di campagna. Non le piaceva stare qui. Era una visita sporadica”, raccontano a Ore 14 i concittadini.

La scomparsa della ex postina dunque resta un mistero. Ormai, però, le speranze di ritrovarla in vita appaiono poche. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. “Ora che è stata trovata l’auto, devono rinvenire anche il corpo”, dicono i conoscenti.











