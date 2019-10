Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi/ “Le accuse di Eva Henger? Niente di nuovo”

Se la scorsa stagione televisiva si è conclusa con la storia di Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, quella nuova sembra si sia aperta all’insegna di Eva Henger e non per un fatto di “droca” ma sempre per una serie di accuse. Questa volta il suo bersaglio è il fidanzato della figlia Merdesz Henger reo di aver irretito la figlia a tal punto da tenerla lontana dalla sua famiglia e dall’adorata madre rovinando il rapporto che da sempre le lega. I primi attacchi hanno subito lasciato spazio a qualcosa di più e, in particolare, a delle gravi accuse di violenza e non solo. In particolare, proprio ospite a Domenica Live nei giorni scorsi, la Henger ha rilanciato: “Lui l’ha menata, le ha rotto il cellulare. Mercedesz mi ha detto che le botte non erano finite. Io le ho detto che lei era in grave pericolo e che doveva stare in Ungheria con noi ma è scappata ed è tornata da lui”. Le accuse sono arrivate ben chiare in tv tanto che anche l’ex moglie di Lucas Peracchi ha detto la sua.

IL COMMENTO DI SILVIA CORRIAS DOPO LE PAROLE DI EVA HENGER

In particolare, Silvia Corrias già in passato aveva svelato questa sorta di lato oscuro di quello che è ormai il suo ex marito e, in particolare, il sito gossipetv ha deciso di interpellarla visto che Eva Henger ha tirato in ballo anche lei domenica affermando che le stesse cose che sta facendo alla figlia un tempo le ha fatte anche a lei. L’ex moglie del tronista di Uomini e donne si è però voluta tenere lontana dalla questione tanto da commentare con un laconico “Non è nulla di nuovo”. Secondo quanto riporta il sito, Silvia Corrias avrebbe commentato: “Per me questo non è nulla di nuovo, ma visto l’argomento delicato preferisco non intromettermi”. Al momento né Lucas e né Mercedesz hanno commentato le parole di Eva Henger, dovremo attendere di vederli in tv per il resto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA