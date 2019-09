Mercedesz Henger/ Mamma Eva vs Lucas Peracchi: ma lei… (Stasera tutto è possibile)

A partire dalle ore su 21.20 su Rai 2 torna l’appuntamento dall’Auditiorium del Servizio Pubblico di Napoli con “Stasera tutto è possibile” e nel parterre di ospiti ci sarà anche Mercedesz Henger: la figlia della pornostar ungherese Eva, infatti, si cimenterà nel solito parterre composto da personaggi VIP e comici nel comedy show condotto da Stefano De Martino e in cui questa volta il tema della puntata sarà il Brasile e il mondo dei colori, della musica e della cultura in salsa carioca: assieme alla 28enne showgirl e ballerina figlia di Eva e del compianto Riccardo Schicchi figureranno infatti alcuni nomi noti della scena comica italiana tra cui Biagio Izzo e Maurizio Casagrande, ma senza dimenticare Mariano Bruno, Sergio Friscia e poi, tra gli altri, saliranno sul palco per cimentarsi con le divertenti prove anche l’ex ministra Nunzia De Girolamo e l’attrice e modella di origini cubane Ariadna Romero.

MERCEDESZ HENGER, LA MAMMA CONTRO IL FIDANZATO

Tuttavia negli ultimi giorni il nome di Mercedesz Henger è tornato prepotentemente d’attualità per via di una sofferente confessione da parte di mamma Eva che nel salotto di Barbara D’Urso si è sfogata, lamentandosi del fatto che non solo la figlia si allontana sempre di più dalla sua famiglia ma che ciò sia tutta responsabilità del suo fidanzato, Lucas Peracchi, che in più di una occasione avrebbe alzato le ani su di lei. A detta dell’ex pornostar ungherese, si tratterebbe di episodi che la stessa Mercedesz le ha rivelato, come quando Peracchi avrebbe dato in escandescenze a seguito di alcune telefonate tra le due donne. Lanciando un messaggio alla figlia attraverso le telecamere del programma della D’Urso, Eva Henger ha non solo fatto riferimento ai continui tradimenti del ragazzo e ai suoi atteggiamenti violenti ma ha giustificato l’allontanamento della figlia col fatto che Mercedesz sarebbe vittima di una sorta di dipendenza sessuale da Lucas: “L’ho messa in guardia e le ho detto di restare in Ungheria con me” ha aggiunto la Henger, accennando pure a un episodio che per ora non ha voluto rivelare e che sarebbe stato molto più grave delle botte riservate alla 28enne.

INTANTO VA D’AMORE E D’ACCORDO CON LUCAS PERACCHI…

Ad ogni modo, nonostante la toccante intervista che la Henger ha concesso alla D’Urso, pare che Mercedesz non ne sia stata affatto toccata tanto che negli ultimi post pubblicati sul proprio seguitissimo profilo Instagram la showgirl fili d’amore e d’accordo con Lucas Peracchi, scherzando con lui e non curandosi degli attacchi e delle critiche che vengono rivolte loro da decine di follower. Rilassandosi assieme al compagno presso la Tenuta dell’Annunziata in quel della provincia di Como, Mercedesz non ha mancato di taggare Lucas rivolgendogli un “Ti amo vita mia” e riempiendo di cuori il suo post, sollecitando inoltre la risposta molto allusiva del ragazzo. In un’altra foto scattata presso la Masseria Oreglia, i due ragazzi si sporgono da due auto d’epoca su cui sono a bordo e si baciano. “Viverti ogni giorno” scrive la 28enne che sembra essere davvero innamorata e non fa alcun accenno agli avvertimenti e alle preoccupazioni espresse dalla mamma poche ore prima in diretta su Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Viverti, ogni giorno. 💕 @lucasperacchi 💕 Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi) in data: 29 Set 2019 alle ore 12:46 PDT





