Silvia e Sabino lasciano Uomini e Donne/ “Lui ha capito la mia essenza…”

Silvia e Sabino lasciano insieme Uomini e Donne

Non solo discussioni nello studio di Uomini e Donne come quella tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, ma anche dolci e piacevoli emozioni come quelle che hanno regalato Sabino e Silvia nel corso della puntata trasmessa il 27 aprile. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama e il cavaliere. Quest’ultimo regala tre rose rosse alla dama a cui chiede di lasciare il programma per viversi fuori. Silvia risponde con dei biglietti per Bari confermando l’intenzione di voler lasciare insieme la trasmissione. “Io aspettavo che ci fossero delle certezze da parte sua e quando sono arrivate le ho chiesto di andare via“, afferma il cavaliere.

NICOLE SANTINELLI, UOMINI E DONNE/ Carlo deluso "Credo sia più interessata ad Andrea"

“Sono felicissima. La distanza potrebbe essere un problema ma ci proverò. Sarà un segno del destino che i miei grandi amori siano lontani: mia figlia a New York e lui a Bari. Bari è sicuramente più vicino di New York“, risponde la dama che non nasconde la voglia di provarci davvero.

Gianni Sperti e i complimenti per Silvia

La scelta di Silvia e Sabino di lasciare insieme Uomini e Donne provoca l’emozione di Gemma Galgani, ma anche di Gianni Sperti che, prima di salutare definitivamente la nuova coppia, rivolgendosi a Silvia dice: “Non ho mai creduto in te e invece oggi mi hai stupito e sono felice di questo”.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON AURORA A UOMINI E DONNE/ "Hai fatto una figura di mer*a…"

“Io credo che alle volte sia passato un messaggio sbagliato e ti ringrazio di queste parole. Uno dei motivi per cui lui mi ha colpito è che, in un momento in cui ero sott’attacco al centro dello studio, lui ha capito la mia essenza e questa è una cosa importante”, risponde Silvia che poi augura a tutte le altre dame di trovare “quello che ho trovato io”.

LEGGI ANCHE:

Gianni Sperti, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ "Ti faccio la denuncia se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA