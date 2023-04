Armando Incarnato, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ Spunta Lucrezia e…

Armando Incarnato e Aurora Tropea: lite clamorosa a Uomini e Donne

Nuove scintille nello studio di Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, salvo cambiamenti dell’ultima ora, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, giovedì 27 aprile, Armando e Aurora dovrebbero essere i protagonisti di una discussione che coinvolgerà anche il passato del cavaliere napoletano. Secondo il racconto di Armando, Aurora avrebbe contattato Lucrezia, ex corteggiatrice del tronista Gianluca De Matteis che Armando provò a conoscere. In particolare, Aurora avrebbe inviato un audio a Lucrezia chiedendole se avesse frequentato Armando fuori dal programma.

Dopo aver ricevuto quell’audio, Lucrezia avrebbe contattato Armando per raccontargli tutto. In studio, così, il cavaliere napoletano svela l’accaduto e si scaglia contro Aurora.

Durante il racconto, Armando Incarnato avrebbe parlato anche del gesto di Aurora di contattare altre ex dame con cui ha avuto una frequentazione. Nella lite tra Armando e Aurora si è poi intromesso Riccardo Guarnieri con cui sarebbe stata sfiorata la rissa. Per fare chiarezza sulla situazione, poi, Maria De Filippi e la redazione avrebbero contattato telefonicamente Lucrezia i cui audio sono stati ascoltati solo da Gianni Sperti.

A quanto pare ci sarebbe stato un malinteso perchè quella di Aurora sarebbe stata solo una domanda. Al termine della discussione, Armando si è scusato con Riccardo e tra i due è stata siglata la pace con una stretta di mano.

