Silvia, figlia Paolo Bonolis e malattia/ Sonia Bruganelli: “Non mi sentivo all’altezza”

Silvia Bonolis è la figlia del celebre conduttore Paolo e della moglie Sonia Bruganelli. La piccola di casa Bonolis ha sempre destato grande interesse nel pubblico, ma anche preoccupazione in quanto è nata con un problema cardiaco. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano parlato delle condizioni di salute della figlia, riavvolgendo il nastro dei ricordi e toccando tasti dolenti della loro vita. Ad esempio l’opinionista televisiva Sonia aveva ammesso di aver attraversato momenti molto duri nella crescita di Silvia e spesso di non essersi sentita all’altezza.

“Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo“, ha raccontato. Un grande ruolo, nella crescita della bambina, lo ha avuto proprio Paolo Bonolis, che da marito e padre impeccabile le ha dato la forza per vedere il bicchiere mezzo pieno.

Sonia Bruganelli e la malattia della figlia Silvia: “Paolo mi ha dato la forza”

“Mi diceva sempre guarda Sonia che gli occhi di nostra figlia sono degli occhi vivi, lei c’è“, ha raccontato Sonia Bruganelli lo scorso dicembre a proposito della vicinanza del marito Paolo Bonolis. Dalla paura alla speranza, dalla speranza alla gioia di vivere. Perché oggi Paolo e Sonia si godono profondamente ogni attimo insieme alla loro splendida figlia Silvia.

E lo dimostra anche uno scatto davvero tenerissimo postato dalla Bruganelli sul proprio Instagram, nei giorni scorsi, dove la figlia è insieme a papà Paolo. “Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita”, ha scritto l’opinionista del GfVip a corredo dello scatto, con il conduttore che ride e scherza con la sua mimica unica davanti agli occhi della sua piccola grande guerriera.

Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: “Avevo paura di affezionarmi”

Scorprire che la propria figlia, Silvia, aveva dei problemi di salute non è stato facile neanche per la persona che l’ha portata in grembo: Sonia Bruganelli. Proprio l’opinionista del Grande Fratello Vip, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato il giorno del parto: “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi“. Silvia Bonolis è nata, lo ricordiamo, con alcune problematiche di cuore, che l’hanno portata a subidre diverse operazioni chirurgiche. Durante una di queste, ci sono state delle complicazioni che le hanno procurato alcuni problemi motori. Al riguardo la Bruganelli ha raccontato: “Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. Temevamo che non potesse camminare o muoversi“. Il tempo, fortunatamente, ha saputo lenire le difficoltà e migliorare le cose. Oggi Sonia Bruganelli è una mamma più consapevole e il suo rapporto con Silvia è solidissimo.

