Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini/ Prima assistente legale e poi dolce metà

Chi è Silvia Fortini?

Silvia Fortini è la moglie di Roberto Mancini, l’ex calciatore oggi allenatore della Nazionale di Calcio Italiana. Dopo la fine del matrimonio dalla prima moglie Federica Morelli, Mancini ha conosciuto Silvia. L’incontro è avvenuto per uno strano scherzo del destino visto che la Fortini lavora come avvocato civilista in un importante studio legale di Roma. I due, infatti, si conoscono durante il divorzio del campione di calcio visto che proprio la Fortini si è occupata delle pratiche del divorzio del commissario tecnico.

Federica Morelli, ex moglie e figli Roberto Mancini/ Perchè si sono lasciati? "Matrimonio interrotto da lui"

Tra una pratica e l’altra tra i due è scattata una fortissima simpatia e complicità che li ha spinti a conoscersi. Una conoscenza tenuta a lungo nascosta da occhi indiscreti, anche se la coppia nel 2017 esce allo scoperto. Roberto e Silvia vengono paparazzati dalla stampa in una vacanza a Saint-Tropez: scoppia così il caso mediatico.

Le pagelle Italia Spagna/ Voti della partita: difesa azzurra bocciata, Nations League

Silvia Fortini e Roberto Mancini: un matrimonio d’amore

Silvia Fortini e Roberto Mancini sono più innamorati che mai. La coppia, stando ad alcune indiscrezioni, oramai fa coppia fissa dal 2016. L’anno dopo, nel 2017 partono per un bellissimo viaggio a Saint Tropez che finisce su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip con tanto di foto. Lo scoop conferma il nuovo amore dell’allenatore.

Nel 2018, infatti, Roberto Mancini e Silvia Fortini volano alle Antille per una fuga romantica e poco dopo sorprendono tutti decidendo di sposarsi. E’ il secondo matrimonio per l’allenatore confermato anche dal settimanale Chi che scrisse: “convola a nozze con Silvia Fortini, dapprima il suo assistente legale, poi la sua dolce metà”. Su Silvia Fortini si conoscono davvero poche informazioni. E’ una bellissima donna di circa 42 anni, 14 in meno di Roberto Mancini, e lavora come capo all’interno di un prestigioso studio legale di Roma e tra i suoi clienti ci sono società commerciali e di servizi, banche, istituzioni finanziarie, imprese di costruzioni e personaggi di spicco.

Eletti Caserta 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA