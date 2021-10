Silvia Nono, madre di Pietro Moretti/ L’ex di Nanni Moretti: amore, divorzio e poi..

Silvia Nono è la madre di Pietro Moretti, figlio del regista romano Nanni Moretti, con cui ha avuto una lunga relazione. I due si sono innamorati negli anni novanta e nel 1996 hanno messo al mondo il loro primo e unico figlio Pietro. La rottura si è concretizza nel 2000, quando Silvia Nono e Nanni Moretti hanno divorziato. I rumors del gossip, mai confermati, hanno sempre accostato il famoso registra ad altre donne dello spettacolo, come l’attrice e regista Laura Morante.

Ma come abbiamo detto nessuna voce è mai stata confermata, complice anche la volontà di Silvia Nono e di Nanni Moretti di mantenere massimo riserbo sulla loro vita privata. Qualche anno dopo il divorzio, il regista di Caro Diario è stato anche accostato a Chiara Palmieri, solo per aver calcato con lei il red carpet del Festival di Cannes.

Silvia Nono, la vicinanza a Nanni Moretti nei momenti difficili

Silvia Nono e Nanni Moretti ne hanno affrontate parecchie insieme. Ma di loro si è sempre saputo il minimo indispensabile, in quanto hanno sempre preferito restare lontani, come coppia, dalle luci dei riflettori. Silvia Nono, figlia del musicista Luigi e madre di Pietro Moretti è stata legata al regista romano per diversi anni, anche negli anni difficili della malattia.

Dopo il divorzio, avvenuto duemila, si sono rincorse le voci di un presunto tradimento da parte di Nanni Moretti, con Laura Morante o Chiara Palmieri. Tutte voci che non hanno mai trovato conferma. Il regista, recentemente, è stato impegnato nella realizzazione di Tre Piani, un film accolto molto bene dalla critica e dal pubblico.

