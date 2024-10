Silvia Provvedi rivela: “Difficile crescere mia figlia Nicole come sto facendo”

Per Silvia Provvedi la vita ha avuto in serbo avvenimenti felici e altri molto meno, come accade un po’ per tutti, la bionda delle Donatella ha messo al mondo la figlia Nicole con Giorgio De Stefano, che sta scontando in carcere una pena di dodici anni. Nonostante la situazione complicata, però, la piccola figlia di Giulia Provvedi è riuscita ad affezionarsi al padre: “Andiamo a trovarlo tutti i mesi, mia figlia e suo papà si somigliano molto ed io sono sollevata dal fatto che il loro rapporto si sia consolidato, malgrado le poche visite” ha raccontato la Donatella.

Anni complicati da gestire, ma in qualche modo Silvia Provvedi è riuscita ad abituarsi e a fare fronte alla situazione: “La nostra storia si è fortificata anche se c’è la lontananza, a noi basta videochiamarci e con una telefonata sento il suo affetto” ha rivelato l’ex concorrente di Isola dei famosi e Grande Fratello sul rapporto con Giorgio De Stefano.

Silvia Provvedi ammette: “Sono stati gli anni in cui ho pianto di più”

La vita non è sempre stata tenera con Silvia Provvedi, che negli ultimi anni ha molto sofferto la situazione di Giorgio De Stefano, anche se in una intervista concessa a Verissimo, la Donatella ha ammesso di sperare in un’assoluzione nel terzo grado di giudizio. I tempi vissuti negli ultimi anni sono stati comunque molto complicati per Silvia Provvedi: “Sarei una persona falsa a dire che ho passato gli anni più belli della mia vita, sono stati i tre anni in cui ho pianto di più” ha spiegato ammettendo allo stesso tempo di aver tentato di metabolizzare per il bene della figlia Nicole.

Nonostante la situazione complessa Silvia Provvedi ha cercato di non perdere mai il sorriso e di rimboccarsi le maniche, in una situazione sicuramente surreale.