Claudio, papà di Giulia e Silvia Provvedi: come è morto il padre delle Donatella

Giulia e Silvia Provvedi qualche anno fa hanno perso il papà in modo tragico: Claudio Provvedi è stato stroncato da un malore proprio davanti ai loro occhi. Una scena che il duo “Le Donatella” non dimenticherà mai: il papà è infatti morto mentre era in videochiamata con loro e la mamma. Un susseguirsi di istanti che le due ragazze porteranno sempre dentro di loro: “È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma“ hanno infatti raccontato le due artiste, che hanno poi specificato che il papà era malato ma non è venuto a mancare per questa ragione, bensì per un malore che ne ha stroncato la vita.

L’uomo è morto nel 2022 e già da qualche tempo si stava curando per via di un tumore che lo aveva colpito. Dopo la morte, le due ragazze hanno specificato che Claudio Provvedi non è morto per questa patologia, anzi, hanno ringraziato l’istituto presso il quale era in cura, l’istituto oncologico IEO, per essersi preso cura dell’uomo nella maniera migliore possibile.

Claudio, papà di Giulia e Silvia Provvedi: “Sofferenza immensa”

Dopo la scomparsa del papà, Silvia e Giulia hanno spiegato di provare un dolore enorme: “Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa”. Le due erano infatti molto legate al padre, che le ha lasciate in maniera improvvisa e nel modo più inaspettato. La perdita di Claudio è stata molto dolorosa per Silvia e Giulia ma anche per il fratello Matteo e la loro mamma: i quattro si sono stretti e sono andati avanti anche perché così avrebbe voluto papà Claudio, molto legato a tutti loro.

Come raccontato da Le Donatella, dopo che il papà ha avvertito un malore in videochiamata, “nostra mamma ha detto subito di chiamare il 118, ma ad un certo punto lui è caduto dalla sedia”. L’uomo è morto così, davanti ai loro occhi, stroncato da un malore. Non erano mancate però le polemiche per la tempestività dei soccorsi e per la loro “scarsa sensibilità“. Una ferita ancora aperta nel cuore delle gemelle.