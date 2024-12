Musica e non solo nella vita della bella Silvia Provvedi, che insieme con la sorella Giulia forma il duo “Le Donatella” che ha raggiunto la notorietà nel 2012 a X Factor, programma al quale le due hanno partecipato da giovanissime, ad appena 19 anni. Ma chi è Silvia, la gemella castana che con la sorella ha raggiungo un’importante popolarità nell’ambito musicale e non soltanto? Alle spalle, Silvia ha delle relazioni che l’hanno fatta conoscere anche a chi non segue il suo profilo social o la sua musica. È stata infatti fidanzata con Fabrizio Corona: una relazione non semplice con il re dei paparazzi che poi è terminata. Dopo la fine della sua storia con Corona, Silvia ha cominciato un’altra relazione altrettanto tormentata, con un altro personaggio piuttosto controverso: si tratta di Giorgio De Stefano, un nome che forse non tutti conoscono.

Giorgio De Stefano è in carcere: sta scontando una pena di dodici anni per ‘Ndrangheta. È infatti il figlio illegittimo del boss “Don Paolino” ed è stato condannato all’ambito del processo “Epicentro” contro la Cosca De Stefano. L’uomo, chiamato da lei “Malefix”, avrebbe riscosso il pizzo e tenuto i rapporti di mafia con altre persone del clan. Accuse pesanti, dunque, nei suoi confronti, ma nonostante questo Silvia Provvedi lo ha sempre difeso. I due insieme hanno avuto una figlia, Nicole, nata quando l’uomo era già in carcere.

Silvia Provvedi, chi è la figlia Nicole: “Lei vede il papà”

Silvia Provvedi ha una figlia, Nicole: una bimba splendida che sta crescendo però da sola, o meglio, con l’aiuto della zia Giulia Provvedi. Il papà, Giorgio De Stefano, è in carcere. L’uomo vede mensilmente la bambina, come ha raccontato proprio Silvia: “Lo andiamo a trovare tutti i mesi, loro due si somigliano molto. Sono grata del rapporto che hanno, si è consolidato nonostante le poche visite”. I due stanno ancora insieme nonostante la condanna di lui: il loro rapporto, a detta di Silvia, si è consolidato nonostante il carcere del compagno.