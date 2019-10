Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano si sposano?/ Andrea Mainardi rivela che…

Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano si sposano? Sono in molti quelli convinti che adesso per lei sia arrivato davvero il momento di voltare pagina dopo quello che è successo con Fabrizio Corona e proprio adesso che lui è chiuso in carcere e non uscirà per un po’. Proprio nei mesi scorsi è venuto a galla che il famoso Malefix di cui Giulia parlava al Grande Fratello è l’imprenditore Giorgio di Stefano e sembra proprio che possa essere lui l’uomo del futuro della cantante o, addirittura, il suo promesso sposo. Ad alzare il velo sul futuro della bella Silvia Provvedi è un suo amico e collega all’epoca del reality di Canale 5 ovvero Andrea Mainardi. Nei giorni scorsi lui è convolato a nozze e tra gli ospiti c’erano anche Le Donatella, fin qui niente di nuovo visto che le storie, i video e le foto hanno documentato la cerimonia e il ricevimento con tanto di invitati vip, la cosa che non sapevamo ancora è che a Silvia Provvedi è successo davvero qualcosa di interessante.

In un’intervista al settimanale Mio, Andrea Mainardi ha svelato: “Silvia Provvedi ha preso il bouquet! È stata carinissima: il giorno dopo lo ha simbolicamente donato a tutte le donne non ancora sposate”. Non sappiamo ancora se il bouquet avrà davvero effetto sulla bella gemella ma quello che è certo è che il rapporto con l’imprenditore calabrese le ha cambiato la vita e lei stessa a Diva e Donna aveva raccontato: “Io e Giorgio stiamo molto bene insieme. Ho la mia serenità, la mia pace, un rapporto che mi appaga, tra lavoro e amore va tutto benissimo. Siamo insieme da poco prima del Grande Fratello Vip, è molto speciale. Consolidare il rapporto una volta usciti era qualcosa che mi sentivo che sarebbe potuto succedere, era una mia grande speranza, si è avverata e quindi il rapporto sta procedendo alla grande”. Silvia è innamorata e felice, arriveranno anche i fiori d’arancio per lei?

