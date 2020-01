Silvia Provvedi incinta di Giorgio De Stefano?/ L’ex di Corona già al quinto mese…

E alla fine per Silvia Provvedi potrebbe essere davvero arrivato il momento di voltare pagina. La bella ex gieffina, cantante ed ex di Fabrizio Corona potrebbe essere incinta. Il Settimanale Chi, da sempre molto vicino a Corona e al suo entourage, potrebbe saperla lunga sulla bella gemellina che ormai da qualche tempo appare sempre in posizione strategica, o ben coperta sotto felponi e maglioni, nelle storie su Instagram. Sul nuovo numero del settimanale di Alfonso Signorini si legge: “Clamoroso! Silvia Provvedi, gemella di Giulia del duo Le Donatella, è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo Silvia ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il compagno Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia pensa già alle nozze e adesso sogna una femminuccia“. Una serie di rivelazioni che adesso sono destinate a creare scalpore anche se la diretta interessata, per il momento, non ha commentato la questione sui social.

SILVIA PROVVEDI INCINTA DI GIORGIO DE STEFANO?

Gli indizi ci sono tant’è che proprio nelle storie la vediamo indossare abiti strategici e andare addirittura in farmacia, anche se non si capisce bene cosa abbia comprato, ma nelle foto del suo profilo Instagram questo pancino di cinque mesi di gravidanza non si vede, anzi. Silvia Provvedi appare come sempre in gran forma e quindi il dubbio è destinato a rimanere fino a quando non sarà proprio lei a confermare o smentire la notizia. L’amore che la lega all’imprenditore Giorgio De Stefano è venuto a galla proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ormai due anni fa, che sia arrivato il momento giusto per lei di “sistemarsi” con la sua dolce metà dopo tanta sofferenza?

