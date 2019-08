Silvia Provvedi palleggia e lancia challenge/ Giulia: “La mia calciatrice preferita”

Silvia Provvedi stupisce tutti sui social nelle vesti di calciatrice. La sorella di Giulia, con cui forma il gruppo Le Donatella, ha dimostrato di aver talento con il pallone tra i piedi. Su Instagram ha pubblicato un video nel quale fa dei palleggi niente male. E così hanno lanciato una nuova challenge sui social. «In questa domenica di sole abbiamo deciso di lanciare una challenge, mandateci i vostri #VIDEOPALLEGGI, i più originali verranno ricondivisi in direct!!! FORZA RAGAZZE». E per l’ex fidanzata di Fabrizio Corona c’è anche una dedica della sorella Giulia: «La mia calciatrice preferita». Nelle Stories hanno poi spiegato la loro iniziativa. «Abbiamo appena lanciato una challenge, quindi andate a vedere il video che abbiamo pubblicato di Silvietta. Poi mandateci i vostri video, i più stravaganti e originali verranno condivisi». E quindi Giulia Provvedi ha concluso: «Che il calcio sia con voi!».

SILVIA PROVVEDI LANCIA CHALLENGE E GIULIA SI COMPLIMENTA…

E così come promesso, Silvia e Giulia Provvedi sull’account Instagram de Le Donatella hanno cominciato a condividere i video palleggi dei loro fan attraverso le Instagram Stories. Sempre molto attive sui social, Le Donatella hanno condiviso anche alcune immagini della loro serata di ieri. «Serata pazzesca», hanno infatti scritto nelle storie. Sono ormai dimenticate le polemiche per gli shooting piccanti che hanno pubblicato nelle scorse settimane. L’eccesso di sensualità delle due sorelle non è piaciuto del tutto. In uno scatto Silvia e Giulia Provvedi si sono mostrate con una maglia completamente trasparente con delle stelline applicate di proposito per coprire i capezzoli. La maglietta è stata poi abbinata ad un micro-pantalone di pelle nera e, a completare il look, una giacca nera di pelle poggiata sulle spalle. Il look decisamente molto aggressivo ha diviso, come del resto Le Donatella sono abituate a fare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA