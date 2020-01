Silvia Provvedi incinta, ecco prime foto/ Festa col suo ‘Malefix’ e la gemella Giulia

Dopo settimane di indiscrezioni a mezzo stampa e di smentite, negli ultimi giorni è arrivata la conferma che Silvia Provvedi è incinta: e di recente sul settimanale “Chi” sono state pubblicate in esclusiva pure le prime foto della 26enne cantante e 50% del duo noto come “Le Donatella”, formato assieme alla sorella gemella Giulia. Infatti nel numero in edicola da domani mercoledì 22 gennaio il magazine mostra alcune immagini che immortalano la Provvedi mentre festeggia in un noto ristorante di Milano assieme a Giorgio De Stefano, il fino a qualche mese fa misterioso compagno con cui di recente è andata a convivere, e la sorella Giulia. In uno degli scatti si vede l’artista all’uscita con un bel pancino in evidenza e pare che, secondo i bene informati, sia già arrivata al quinto mese di gravidanza e dunque il lieto evento dovrebbe avere luogo ai primi di giugno. I “rumors” di gossip parlano di una femminuccia, o almeno questo è l’auspicio della “Donatella” mentre pare oramai assodato che lei e il suo Stefano convoleranno a giuste nozze in quel di Modena, città natale delle gemelle.

SILVIA PROVVEDI INCINTA, ECCO LE PRIME FOTO

A fornire ulteriori dettagli a proposito di una delle gravidanze più chiacchierate dell’anno appena cominciato è stato anche il settimanale “Spy” che non solo ha confermato l’indiscrezione a proposito del quinto mese di gravidanza ma ha raccontato che si tratta di una maternità fortemente voluta non solo da Silvia Provvedi ma dallo stesso Giorgio De Stefano, l’imprenditore di origini calabresi che ha fatto breccia nel suo cuore e che in un primo momento era noto alle cronache solo col nomignolo di “Malefix”. È anche questo il motivo per cui i due, assieme secondo i bene informati da almeno un paio d’anni, sono andati a vivere assieme in una nuova casa che accoglierà dalla prossima estate una famiglia decisamente allargata. A proposito invece dello scoop relativo alla dolce attesa della Provvedi va registrata pure la “non reazione” di Fabrizio Corona, per un periodo compagno di Silvia in quella che è stata decisamente una relazione tormentata, e che sui social non ha commentato in alcuna maniera, quasi a voler mettere definitivamente una pietra sopra quel passato.

