Silvia Rocca, rapporto con le sorelle Stefania e Francesca/ “Mi hanno escluso da tutto, sono la pecora nera”

Silvia Rocca e il rapporto attuale con le sorelle: “Mi tengono all’oscuro di tutto”

Silvia Rocca, ex modella e sorella della più nota Stefania, si è confidata ai microfoni di Dagospia parlando del rapporto attuale con le sorelle. L’ex conduttrice di Spicy Tg, senza peli sulla lingua ha dichiarato: “No grazie, non parteciperei con loro.”

Ilary Blasi riconfermata al timone dell'Isola il prossimo anno?/ "Ora non penso a niente"

E ancora: “Siccome sono in Australia, le mie sorelle mi hanno escluso da tutto, compresa la salute dei miei genitori e dove si trovano, pensa che non so se sono in casa loro, in una RSA, ospiti a casa di una delle mie sorelle, mi tengono all’oscuro di tutto. Ho dovuto richiedere le cartelle cliniche dei miei genitori tramite avvocato”. Silvia Rocca ammette di aver tirato in ballo i legali: “Ci sono anche dei movimenti anomali dal conto corrente di mio padre che sempre con il mio legale sto appurando, vedremo… vorrei tanto sapere perché fanno tutto di nascosto, sono sempre figlia anch’io e come tale ho la legittima. Dovrei scrivere un libro dal titolo Missing, alla ricerca dei genitori che mi hanno nascosto.”

Emanuele Filiberto, nuovo opinionista del GF Vip 8?/ L'indiscrezione

Silvia Rocca: “Le mie sorelle? Dicono che sono una cogl*ona”

Silvia Rocca, ai microfoni di Dagospia, ammette di non essere in buoni rapporti con le due sorelle Stefania e Francesca: “Le mie sorelle dicono che sono una cogliona perché non mi prendo cura di loro, ma sanno benissimo che sono bloccata in Australia e che non è colpa mia. ”

E ancora: “La mia unica colpa è stata quella sposare chi ho sposato, ma con questa scusa io sono la pecora nera.” Interrogata sul maggiore successo nel mondo del cinema della sorella Stefania, l’ex modella risponde ironica: “Perché non ho trovato quello che mi sfondava, che era importante (ride). Scherzo ovviamente.” Silvia Rocca ha poi parlato del futuro della sua carriera e dei suoi esordi televisivi.

PIERO ANGELA/ La mosca bianca di una tv che si è "dimenticata" di essere servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA