Silvia Toffanin confessione choc sulla figlia Sofia Valentina/ “Mi dice che sono pesante”

Silvia Toffanin e la rivelazione sulla figlia Sofia Valentina a Verissimo

Silvia Toffanin è sempre molto riservata sulla sua vita privata, raramente ha parlato pubblicamente della sua relazione con Pier Silvio Berlusconi e la sua famiglia. Nell’ultima puntata di Verissimo, però, la conduttrice si è lasciata andare a un piccolo aneddoto legato alla figlia Sofia Valentina.

L’intervista a Enrico Papi e alla figlia Rebecca ha spinto Toffanin a rivelarsi in una veste inedite, offrendo uno scorcio della sua maternità. “Non mi chiama mai!” ha dichiarato il conduttore parlando della figlia. A questo punto, è intervenuta Silvia che ha rivelato: “Ma come mai non lo chiami mai? È un papà pesante? Perché ad esempio mia figlia mi dice che sono pesante“. E’ la prima volta che la conduttrice si lascia andare a queste rivelazioni, svelando un dettaglio nuovo di se stessa al pubblico.

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 3 febbraio 2024, Silvia Toffanin è scoppiata in lacrime. La conduttrice si è commossa con il racconto di Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, sulla morte della mamma. “Non se lo aspettava nessuno che sarebbe successo. Io so come ci si sente perché ci sono passata” ha dichiarato Toffanin prima di lasciarsi andare all’emozione.

Il pensiero della conduttrice è volato subito mamma Gemma Parison, morta a causa di una brutta malattia nel 2020. La donna è scomparsa all’età di sessant’anni: “È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la rincontrerò mai più mi sembra che impossibile. È stato molto difficile per me. Mi manca la mia mamma, ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è importante” dichiarava Toffanin a Il Fatto Quotidiano.

