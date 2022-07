Silvia Toffanin sfida Barbara D’Urso, chi condurrà La Talpa?/ Colpo di scena…

Spuntano due volti Mediaset per la conduzione de La Talpa, chi sono?

Silvia Toffanin potrebbe essere la conduttrice della prossima edizione del reality La Talpa. Dopo l’annuncio del ritorno del programma, si è aperta la partita per chi sarà alla conduzione del programma che porterà la firma di Maria De Filippi. La popolare conduttrice ha deciso di coinvolgere la società di produzione Fascino Pgt. Durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione, Piersilvio Berlusconi ha anticipato: “La conduzione sarà di primo livello”. L’azienda ha anche precisato che alla conduzione ci sarà un volto Mediaset escludendo così la possibilità che possa arrivare un volto della concorrenza. In queste ore infatti si era vociferato di un approdo di Simona Ventura anche se l’ipotesi appare naufragare proprio in virtù del fatto che in realtà la conduttrice dovrebbe essere impegnata su Raidue con Citofonare. I nomi su cui si sta lavorando sono due e tra questi spicca quello della conduttrice di Verissimo.

Silvia Toffanin ha vissuto un momento d’oro in questa stagione televisiva perché oltre alla conduzione di Verissimo ha debuttato dietro il bancone di Striscia la Notizia. Bisogna poi considerare che la Toffanin ha un rapporto molto stretto con la società di produzione di Maria De Filippi. Qualche mese fa era circolata la notizia di una sostituzione di Maria De Filippi nel pomeridiano di Amici ed era spuntato fuori il nome della Toffanin. Il portale Tv Blog aveva scritto qualche settimana fa: “Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino. Ecco quindi la decisione che affiderebbe una nuova edizione della Talpa a Fascino e consensualmente la sua conduzione a Silvia Toffanin, in una sorta di affare di “famiglia””.

Silvia Toffanin sfida Barbara D’Urso nella conduzione de La Talpa: chi la spunterà?

A sfidare Silvia Toffanin nella conduzione della Talpa sarebbe Barbara D’Urso. La conduttrice potrebbe rimettersi in gioco dopo la fallimentare edizione della Pupa e il Secchione Show. C’è da dire che Barbara D’Urso negli ultimi mesi avrebbe perso un po’ di consensi all’interno della sua azienda. Mediaset non sarebbe stata soddisfatta considerando i scarsi risultati in termini di ascolti. Giuseppe Candela di Dagospia aveva rivelato un retroscena in merito all’aria di malcontento che si respirava a Mediaset: “Un clima tesissimo. C’è chi parla di scontri, chi di riunioni straordinarie. Stiamo parlando della Pupa e il Secchione Show versione Barbara D’Urso. Il capitolo ascolti, crollati dal 12,6% del debutto all’8,2% della terza puntata, rappresentano quasi un problema secondario”.

Insomma le cose per la D’Urso si sono iniziate a mettere male tanto che l’azienda aveva deciso di retrocederla chiudendo due programmi. Sembra perciò strano che Mediaset possa decidere di affidare nuovamente la conduzione di un reality a Barbara D’Urso dopo questa esperienza negativa. A spuntarla pertanto potrebbe essere proprio la Toffanin sui cui l’azienda potrebbe decidere di puntare anche in virtù dei risultati ottenuti nel primo pomeridiano.











