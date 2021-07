Silvia Verdone e figli Christian De Sica/ “Siamo complici e ci rispettiamo”

Silvia Verdone, Brando e Maria Rosa sono rispettivamente moglie e figli di Christian De Sica. Un grande amore quello che lega lo showman alla sorella di Carlo Verdone conosciuta proprio grazie all’amica con il regista ed attore romano. Silvia Verdone, figlia del grande Mario Verdone, ha lavorato anche nel mondo dello spettacolo: prima come signorina buonasera in tv e poi passando dietro le quinte occupandosi della produzione di film come “3 Simpatici & anticipati”. L’incontro tra Silvia Verdone e Christian De Sica è avvenuto quando entrambi erano giovanissimi, ma il loro amore all’inizio non era ben gradito da Carlo Verdone al punto che tra i due c’è stata una vera e propria lite. Alla fine la cosa è rientrata visto che Silvia e Christian si sono sposati nel 1980.

Parlando proprio del rapporto e del matrimonio con la moglie Silvia, l’attore e regista figlio di Vittorio De Sica ha detto: “dopo 40 anni, mia moglie Silvia e io ci amiamo ancora, felici di invecchiare insieme” – rivelando – “Il segreto? Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa”. Poi Christian ha condiviso un qualcosa di molto intimo sulla sua vita privata: “quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti. Io e Silvia abbiamo proprio sentito i crampi allo stomaco. Che fame. Una volta giravo un film in Francia, e parliamo della fine degli Settanta, a colazione ci davano due uova con la pancetta, io le prendevo e le davo a mia moglie. Per me era il digiuno”.

Silvia Verdone e Christian De Sica dopo il matrimonio due figli

Dopo un periodo di difficoltà e stenti, la carriera di Christian De Sica ha spiccato il volo come ha raccontato l’artista: “poi è arrivata la svolta. Eravamo alla proiezione del primo Vacanze di Natale, alla fine della visione guardai mia moglie e le dissi: “Silvie’ da oggi se magna”. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie. Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato”. Dall’amore tra Silvia Verdone e Christian De Sica sono nati due figli: Brando nato nel 1987 e Maria Rosa. Se il primo ha seguito le orme del nonno e del padre lavorando nel mondo del cinema come regista ed attore, la seconda si occupa di moda. Dopo essersi laureata presso l’Istituto Europeo di Design ha proseguito gli studi con un master in fashion design all’Accademia del Lusso e poi uno stage presso la maison Ferragamo debuttando nel mondo della moda con il suo brand “Mariù” dedicato ad una donna “romantica, femminile, educata”.

