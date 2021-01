SILVIA VERDONE, MOGLIE CHRISTIAN DE SICA/ “Carlo mi fece una partaccia quando seppe…”

È una bellissimo sentimento d’amore, quello che caratterizza la storia di Silvia Verdone e Christian De Sica, due grandi nomi del cinema storicamente legati a questo mondo per via dei ruoli che i loro parenti e loro stessi hanno avuto modo di interpretare nel corso delle loro carriere. Nello specifico, Silvia nasce dal critico cinematografico Mario Verdone ed è sorella del più famoso Carlo, interprete di numerosi film del filone commedia che andavano molto tra gli anni Ottanta e Novanta. Anche Christian, ricordiamo, è figlio d’arte, dal momento che suo padre Vittorio è di fatto tra i cineasti più prolifici e rinomati di tutti i tempi.

Chi è Silvia Verdone, moglie e manager di Chistian De Sica

Silvia Verdone nasce a Roma il 25 febbraio 1958, terzogenita dopo Carlo e Luca, entrambi registi. Il suo esordio sullo schermo risale alla fine degli anni Settanta, con una breve esperienza televisiva come signorina buonasera. Nel 1980 sposa Christian De Sica, dal cui matrimonio nascono i figli Brando e Maria Rosa. Recentemente, dopo un lungo periodo dedicato esclusivamente alla famiglia, Silvia è tornata professionalmente ‘sulla cresta dell’onda’ finanziando diversi film e spettacoli teatrali in veste ufficiale di produttrice. Il marito Christian la descrive come una donna particolarmente premurosa, motivo che l’ha spinto a farla diventare anche sua manager: “Silvia è il vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche”, ha dichiarato in un’intervista a Domenica in. “Oltre che una compagna di vita, lei è anche la mia agente: non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna”.

Christian De Sica racconta il litigio con Verdone per sua sorella Silvia

In passato, cioè agli albori della sua relazione con Silvia Verdone, Christian De Sica ebbe un piccolo scontro con l’amico Carlo Verdone, che già frequentava prima di conoscere la sorella. I due raccontano di essere arrivati quasi alle mani, e questo perché Carlo non accettava che Christian potesse essere il ‘fidanzatino’ di Silvia. Il primo, infatti, la vedeva ancora troppo piccola: “Successe davanti a casa mia”, racconta De Sica in un’intervista alla radio, ricordando quel brutto litigio. “Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati. Ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella”. Alla fine, però, Carlo è riuscito ad accettare la cosa e a farsene giustamente una ragione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA