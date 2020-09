Silvio Berlusconi al San Raffaele: ricovero di 10 gg/ Lui scherza “Ora posso andare?”

Silvio Berlusconi si trova da due giorni ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere ha contratto il coronavirus dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna, per poi registrare un inizio di polmonite che ha indotto il medico di fiducia, il professore Zangrillo, al ricovero preventivo. Oggi il Corriere della Sera ha riportato qualche aneddoto riguardante il ricovero dell’ex Premier presso l’ospedale meneghino, a cominciare dalle parole che lo stesso avrebbe proferito una volta giunto presso il nosocomio del capoluogo lombardo per controlli più approfonditi due sere fa: «Allora, gli esami li abbiamo fatti e io mi sento abbastanza bene. Adesso posso tornare a casa, giusto?». Non ha perso la sua verve l’ex presidente del Milan, che poi si è recato presso la “sua” stanza al sesto piano del San Raffaele, zona Diamante. Alle ore 16:00 di ieri, il bollettino ufficiale che metteva fine alle numerose speculazioni, quindi i moltissimi messaggi di auguri bipartisan. Non sono mancate le polemiche, come ad esempio quanto accaduto con l’imprenditore De Benedetti, ma si sa che la figura del Cavaliere divide da anni la nostra penisola fra chi lo ama e che non lo sopporta.

SILVIO BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE: SALTANO LE OSPITATE TV MA…

Per quanto riguarda la degenza, l’ex Premier dovrebbe rimanere in ospedale almeno per una decina di giorni, anche perché l’età, all’alba degli 84 anni, invita alla prudenza, come del resto spiegato ieri dal prof Zangrillo senza troppi giri di parole. Chissà che comunque il leader di Forza Italia non riesca a festeggiare il suo compleanno a casa, che cadrà il prossimo 29 settembre: sarebbe un bel regalo per lui e la sua famiglia. Nel frattempo il manager meneghino continuerà, siamo certi, a lavorare dall’ospedale, computer e smartphone a fianco, per proseguire la campagna elettorale in vista delle imminenti Regionali. Doveva presenziare nei prossimi giorni in alcune trasmissioni tv ma dovrà ovviamente rimandare l’appuntamento, ma chissà che non possa fare qualche collegamento a sorpresa con qualche programma: da Berlusconi ce lo si potrebbe aspettare.



