Silvio Berlusconi ammazza mosca durante intervista/ Video “Questo lo metto su TikTok”

Silvio Berlusconi torna a dare spettacolo su TikTok, la nota piattaforma cinese di proprietà di ByteDance, in cui vengono pubblicati video brevi. Il numero uno di Forza Italia ha deciso di iscriversi ad inizio mese su TikTok con l’obiettivo di parlare ai più giovani, la Generazione Z, quella che popola maggiormente il social, e da quando è entrato nel mondo dei video brevi, ha dato vita ad una serie di prestazioni senza dubbio esilaranti. L’ultima ha come protagonista una mosca: il volante insetto infastidisce l’ex presidente del consiglio, e dopo averla uccisa con un colpo secco il presidente del Monza aggiunge: “I miei collaboratori metteranno il video su Tik Tok, che per me è Tik Tok Tak, e il Tak sono io”.

Tali parole sono state proferite durante la registrazione dell’intervista dell’ex premier a SkyTg24, ospite a Casa Italia. “Ho colpito un brutto insetto che mi girava in fronte. Benissimo, come vede sono ancora in gamba. Ecco qua”, aggiunge ancora Silvio Berlusconi durante la chiacchierata con il programma condotto da Fabio Vitale. Lo stesso Vitale ha di fatto incalzato l’ex numero uno del Milan dopo il siparietto con la mosca: “Questa sarebbe da TikTok”, ha detto il giornalista, e il leader dei forzisti ha colto la palla al balzo: “Sì andiamo su, i miei collaboratori lo metteranno certamente su TikTok”.

SILVIO BERLUSCONI, VIDEO MOSCA VIRALE MA NON SOLO: ECCO GLI ALTRI SHOW

Come detto in apertura, non è il primo show divenuto virale di Berlusconi sull’app di ByteDance. Solo recentemente il Cavaliere si era rivolto all’elettorato femminile, invocando il loro voto con tali parole: “In quanto donne avrete tutto l’interesse a dare il vostro voto a Forza Italia. A noi e a me che non sono solo più bello di Letta, ma sono sempre andato a caccia del vostro amore”.

Il video più seguito resta senza dubbio il primo, quello dello sbarco ufficiale su TikTok, ma recentemente è divenuto famoso anche un altro filmato in cui Silvio Berlusconi descrive con un aggettivo i vari leader politici, e quando arriva il suo turno esclama: “Sono il numero uno”. Di seguito il video di Berlusconi che ammazza la mosca.

