Silvio Berlusconi come sta, ultime notizie/ Bollettino: “Migliora, ma lentamente”

Prosegue il ricovero di Silvio Berlusconi che si trova da 17 giorni presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Ricoverato in seguito ad un’infezione polmonare collegata alla leucemia mielomonicitica cronica che gli era già stata diagnosticata alcuni mesi fa, il leader di Forza Italia ha registrato nel corso dei giorni un progressivo miglioramento delle sue condizioni di salute. Dopo 12 giorni di terapia intensiva, infatti, domenica è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria.

Nella mattinata di oggi, inoltre, è stato diffuso il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, attualmente seguito dal dottor Alberto Zangrillo e dal dottor Fabio Ciceri. Sono passati quattro giorni dall’ultimo resoconto sulla salute del Cavaliere, che risaliva appunto a lunedì, e sembra che in generale si stia disegnando un quadro in complessivo miglioramento. L’ultimo bollettino sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, conferma che “il quadro clinico del presidente appare in lento, ma progressivo miglioramento“. Un testo piuttosto ristretto, che chiude con la scontata conferma che “proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità dell’organismo”, ma che lascia ben sperare sulla guarigione del Cav.

Silvio Berlusconi, ultime notizie: la telefonata con Antoni Tajani

Insomma, fortunatamente sembra che Silvio Berlusconi stia reagendo positivamente alle cure che gli stanno prestando al San Raffaele di Milano per la leucemia che lo affligge. Nella mattinata di oggi, inoltre, riferiscono i reporter che si trovano fuori dal nosocomio, è arrivato in visita Orazio Fascina, padre di Marta, la compagna di Berlusconi, entrando da un ingresso laterale. Marta Fascina, invece, non ha mai lasciato la struttura negli ultimi 17 giorni di degenza del leader di Forza Italia.

Nella giornata di ieri, inoltre, Silvio Berlusconi oltre ad aver sentito telefonicamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha avuto anche una telefonata con Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale del partito Forza Italia. Il Ministro, parlando ai microfoni di Diritto e rovescio su Rete 4, ha raccontato di aver ricevuto “una bellissima telefonata, una sorpresa. Stavo per entrare in Vaticano e ho ricevuto la telefonata di Silvio Berlusconi. L’ho sentito con una voce forte, si è informato di quello che stiamo facendo. Gli ho detto che stiamo organizzando una grande manifestazione di Forza Italia a Milano il 5 e 6 maggio e mi auguro che possa essere il momento in cui lui potrà farsi sentire o vedere. Sta migliorando, ha una gran voglia di tornare ma è bene che si curi per bene”.

