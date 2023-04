SILVIO BERLUSCONI COME STA ULTIME NOTIZIE/ Bollettino quando esce: “parametri ok”

COME STA SILVIO BERLUSCONI E QUANDO USCIRÀ IL BOLLETTINO MEDICO

Sedici giorni di ricovero e un lento ma costante miglioramento: le ultime notizie circa le condizioni di salute di Silvio Berlusconi arrivano dal San Raffaele di Milano dove però ancora per la giornata di oggi non arriverà alcun bollettino medico ufficiale. Per capire come sta Berlusconi occorrerà infatti attendere il bollettino in arrivo domani, venerdì 21 aprile 2023. Lo spiegano fonti ospedaliere all’ANSA, con il nuovo report che arriverà dunque 5 giorni dopo l’ultimo bollettino diffuso dai medici del San Raffaele.

Nella comunicazione ufficiale a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri – diramata lunedì 17 aprile – è stato confermato il trasferimento dalla terapia intensiva al reparto di degenza ordinaria: «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali».

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE: LA TELEFONATA A SALVINI E MELONI

Resta ovviamente critico il quadro clinico generale delle condizioni di Silvio Berlusconi dovuto principalmente alla leucemia mielomonocitica cronica di cui l’ex Premier soffre ormai da anni: migliorano invece le condizioni circa la grave infezione polmonare e l’insufficienza renale che l’hanno costretto al ricovero in terapia intensiva. Oggi Berlusconi è entrato nel 16esimo giorno di ricovero in ospedale ma per sapere come sta occorre attendere la giornata di venerdì.

«Notte tranquilla», sono le fonti giunte all’ANSA sulle ultime ore in degenza del leader di Forza Italia, come sempre visitato da amici e familiari stretti nella struttura di Via Olgettina a Milano. «Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa»: così ieri il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nel rivelare di aver ricevuto una bella telefonata da Silvio Berlusconi appena poche ore prima. Fonti della Lega confermano che nella chiacchierata si è parlato anche dei recenti successi del Milan, giunto in semifinale di Champions League contro i “cugini” dell’inter: l’ultima volta era 20 anni esatti fa e Berlusconi fu ancora il Presidente artefice di quella straordinaria squadra verso la conquista della sesta Champions League. Ieri sera il patron del Monza ha avuto contatto telefonico anche con la Premier Giorgia Meloni, e non è il primo nei 16 giorni di ricovero (sarebbero stati almeno 3 le telefonate della leader FdI all’amico e compagno di maggioranza).

