Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: come sta/ Ultime notizie, visite post covid

Il leader di Forza Italia, nonché uno dei massimi esponenti del Centrodestra italiano, Silvio Berlusconi, si trova ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, centro di eccellenza del capoluogo meneghino. Come riferito in questi ultimi minuti dai principali organi di informazione online, a cominciare dai colleghi dell’Agenzia Ansa, l’ex presidente del consiglio nonché attuale presidente del Monza Calcio, è presso il nosocomio meneghino dal pomeriggio della giornata di ieri, giovedì 26 agosto, per delle visite di controllo. In particolare, come fa sapere l’agenzia di stampa, Berlusconi sarebbe stato sottoposto in queste ore a dei controlli post covid, nulla quindi di particolarmente preoccupante.

Prosegue in ogni caso il periodo “turbolento” per l’ex presidente del Milan, che ormai da due anni a questa parte sta facendo dentro e fuori l’ospedale San Raffaele di Milano. Il primo importante ricovero si era verificato un anno fa di questi tempi quando l’ex primo ministro italiano era stato ricoverato dopo aver preso il covid, molto probabilmente a seguito della sua vacanza in Sardegna di un’estate fa. Successivamente il leader forzista era stato per tre settimane in ospedale dal 6 aprile, quindi un altro ricovero a metà maggio per degli ulteriori ricoveri sempre legati all’infezione da covid.

BERLUSCONI AL SAN RAFFELE: “NECESSARIA VALUTAZIONE CLINICA APPROFONDITA”

Come fatto sapere dallo staff dell’ex presidente del consiglio, il ricovero della giornata di ieri “si è reso necessario per una valutazione clinica approfondita”. In queste ore verrà sottoposto a degli accertamenti di routine dopo essersi recato presso la struttura ospedaliera in automobile, accompagnato dai suoi collaboratori e poi preso in carico dal noto professor Zangrillo, uno dei massimi primari del San Raffaele, citato anche spesso e volentieri come il “medico di Berlusconi”.

L’ultima immagine pubblica, ovviamente per il momento, del forzista, rimane la foto recente scattata in compagnia di un altro dei grandi leader del Centrodestra, Matteo Salvini, durante un incontro sul futuro della Federazione, avvenuto lo scorso fine settimana.

