Silvio e Donatella, Uomini e Donne/ “Abbiamo fatto l’amore. Pensavo che per me fosse tutto finito…”

Silvio e Donatella: è nata una nuova coppia?

Silvio e Donatella continuano a frequentarsi e, nella puntata di Uomini e Donne del 28 settembre, al centro dello studio, raccontano i dettagli della loro conoscenza. Dopo essersi visti per la prima volta in studio ed essersi conosciuti, il cavaliere e la dama del trono over hanno deciso di uscire insieme procedendo a piccoli passi. Dopo un primo appuntamento durante il quale non sono mancati i momenti di coccole con baci, abbracci e tenerezze varie, i due hanno deciso di portare il rapporto ad un gradino successivo.

Sia Silvio che Donatella non nascondono l’entusiasmo di tale conoscenza e, nonostante la dama abbia tre figli e sia nonna di quattro figli, Silvio ha deciso di andare avanti pur volendo una donna che abbia del tempo libero da dedicargli. Entrambi, così, decidono di concedersi l’esclusiva.

Le parole di Silvio e Donatella a Uomini e Donne

“E’ una persona a cui mi sono interessato subito. E’ venuta qui per me e ha delle caratteristiche che mi piacciono tanto. Ci siamo conosciuti, confrontati sul nostro passato e ho trovato delle cose in comune ovvero gioie e dolori abbastanza importanti. Voglio vedere se con Donatella c’è davvero un’intesa, se c’è feeling, se c’è complicità. Ci siamo trovati in intimità con calma e ho cercato di costruire qualcosa di positivo“, spiega Silvio in studio.

“A me piace molto. E’ una cosa bella. Esco da una situazione drammatica e pensavo che, per me, fosse finito tutto. Poi mio figlio mi ha spinta a reagire. Mi sono iscritta qua, sono venuta e ho visto lui che mi era piaciuto anche quando corteggiava Gemma. E’ molto presente, carino e mi chiama tanto. Abbiamo cenato insieme e, alla fine, abbiamo fatto l’amore”, ha aggiunto Donatella. “Gemma mi sembri perplessa e non capisco perché”, commenta Maria De Filippi. “No, sono contenta per loro. Volevo solo dire a Donatella che, con me, non si annoiava come hai detto e volevo dire a Silvio che dirmi che sono frigida non è stato carino”, la risposta della dama di Torino.

