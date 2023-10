Silvio e Donatella, Uomini e Donne/ Dopo la notte insieme, lei parla di convivenza e…

Silvio e Donatella, confronto a Uomini e Donne

Crisi tra Silvio e Donatella, cavaliere e dama del trono over di Uomini e Donne? Il pubblico ha conosciuto Silvio nella scorsa stagione del dating show di canale 5 quando è arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani con cui, però, la conoscenza è finita poco dopo per scelta della dama di Torino che non tollerava alcuni atteggiamenti del cavaliere. Chiusa la frequentazione con Gemma, Silvio aveva scelto di lasciare la trasmissione in cui, però, è tornato nell’attuale stagione cominciando una conoscenza con Donatella, nuova dama del parterre che ha deciso di rimettersi in gioco dopo la morte del marito.

La conoscenza tra i due è partita nel migliore dei modi. Silvio e Donatella hanno trovato subito un feeling che li ha portati anche ad avere un’intimità annunciando, nella scorsa puntata, la scelta di non voler conoscere altre persone.

Silvio e Donatella in crisi?

Prima discussione tra Silvio e Donatella. Nello studio di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama del trono over si confrontano svelando il motivo che ha portato alla prima discussione. A scatenare tutto sarebbe stato l’argomento convivenza che Donatella ha deciso di affrontare subito. Un argomento che, a quanto pare, non avrebbe scatenato l’entusiasmo di Silvio che ha, tuttavia, ribadito di aver trascorso tre giorni meravigliosi con la dama.

Nel corso del confronto, Donatella tira fuori tutte le proprie emozioni che non provava da tempo ovvero dalla morte del marito. La dama, inoltre, si lascia andare alle lacrime e Maria De Filippi la esorta a lasciare lo studio per poter avere un chiarimento con lui.

