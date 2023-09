Silvio, esterna con Donatella a Uomini e Donne/ Tina Cipollari stuzzica Gemma: “È gelosa”

Silvio e Donatella, esterna a Uomini e Donne dopo il confronto con Gemma Galgani

Una nuova coppia sta nascendo a Uomini e Donne? La puntata del dating show del 25 settembre si apre con un confronto tra Silvio e Gemma Galgani. La dama di Torino ricorda la frequentazione con Silvio ribadendo di aver trovato il suo modo di corteggiare “un po’ volgare rispetto al mio romanticismo”. Silvio, però, puntualizza di non esserlo stato e di aver provato a portare su un livello più alto il rapporto. “Gemma sta dicendo che sei fredda”, interviene Maria De Filippi. La Galgani, però, spiega di non esserlo fatto, ma di essere stata frenata dal modo di fare del cavaliere.

Dopo il confronto a distanza tra Silvio e Gemma Galgani, Maria De Filippi manda in onda il filmato dell’esterna che il cavaliere ha fatto con Donatella, una nuova dama del parterre femminile con cui si è trovato subito bene.

Silvio e Donatella: la frequentazione continua

In esterna, Silvio e Donatella sfoggiano molto feeling. Tra i due non mancano battute, sorrisi e sguardi complici e, al ritorno in studio, Tina Cipollari stuzzica Gemma. “Vedo Gemma un po’ gelosa”, dice la bionda opinionista, ma la dama di Torino nega. Maria De Filippi, poi, accoglie in studio Donatella che esprime molto interesse nei confronti di Silvio.

“E’ stato carino, galante, sa corteggiare. Lo trovo una persona speciale e mi piaceva già quando corteggiava Gemma. Non vorrei conoscere nessun altro perché lo considero l’uomo per me”, spiega Donatella. “Mi sono trovato subito bene con lei. Ho provato delle emozioni che non provavo da tanto tempo. Anche quando abbiamo ballato mi sono sentito accolto, cosa che non mi è mai successo con Gemma nonostante sia uscito con lei per due mesi. Non ho nessun altro interesse per altre donne, voglio conoscere lei perché cerco una donna con cui dividere il mio tempo”, conclude Silvio.

