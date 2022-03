Silvio Testi, chi il marito di Lorella Cuccarini/ Quattro splendidi figli: Sara, Giovanni e i due gemelli

Chi è Silvio Testi? Com’è nata la storia d’amore con Lorella Cuccarini

Silvio Testi è il marito della celebre ballerina Lorella Cuccarini. Lui è un produttore discografico e televisivo, nato nel 1954 ed a capo della società di produzione italiana indipendente Triangle Production. La storia d’amore con Lorella Cuccarini nasce esattamente negli anni ottanta, quando si incontrano nel dietro le quinte di Fantastico. All’epoca i due erano impegnati con altre persone, ma successivamente con la complicità del destino si ritrovano liberi da qualsiasi tipo di legame.

“Tra un Capodanno e un’estate, io mi sono lasciata col mio compagno, lui ha chiuso la sua relazione, e semplicemente è capitato ci guardassimo come per la prima volta“, ha raccontato Lorella Cuccarini. A farli innamorare, però, fu un film: “Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi: sapevo che era lui“.

Silvio Testi e Lorella Cuccarini, un amore indissolubile e una grande famiglia

Dagli anni ottanta in avanti la coppia si è fortificata sempre più, decidendo di allargare la famiglia nel 1991 e di celebrare il proprio amore con un bellissimo matrimonio. Dalla loro splendida unione sono quindi arrivati quattro figli: la primogenita si chiama Sara, nata nel 1994 nel giorno del loro anniversario, poi è stato il momento di Giovanni, nel 1996, infine sono arrivati due gemelli, Chiara e Giorgio, di 21 anni.

La grande famiglia Testi-Cuccarini è molto unita e ha sempre vissuto con grande entusiasmo le avventure professionali di Lorella. La più recente la partecipazione al talent show Amici, dove siede nel banco degli insegnanti e dove spesso battibecca con Alessandra Celentano.

