Lotto, estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 giugno 2024/ Numeri vincenti e jackpot

Siamo pronti, prontissimi anche oggi, sabato 1 giugno 2024, a scoprire i numeri vincenti e il jackpot dopo l’estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10 e Lotto, i tre amatissimi giochi con i numeri. Nel giro di poco tempo scopriremo quindi se la Dea bendata avrà baciato anche oggi qualcuno di voi o meno, con la speranza ovviamente che in Italia vi sia qualche nuovo fortunato vincitore.

Se avrete giocato le schedine anche oggi, sarete in trepidante attesa di scoprire i nuovi numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10 e Lotto, e nel contempo potrete decidere di “ammazzare” questo breve lasso di tempo che ci separa dall’estrazione di oggi per giocarvi qualche numero e tentare la sorte. Come facciamo ogni tanto, vogliamo quindi consigliarvi una sestina per il Superenalotto, che magari vi possa portare fortuna. Cominciamo con l’1, il 6 e il 24, che è ovviamente la data di oggi, e a questi tre numeri ci aggiungiamo 19 e 82, che stanno per “gioco” e “giocare” nella smorfia napoletana. Chiudiamo con il nostro numero fortunato che è il 23, ma che per voi potrebbe essere qualsiasi altro numero.

LOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI SUPERENALOTTO E 10 E LOTTO 1 GIUGNO 2024: UN PO’ DI CONSIGLI… SPERIAMO VINCENTI

Se invece volete un tris di numeri da giocare per tentare il fatidico “terno al lotto” per l’estrazione di oggi, sabato 1 giugno 2024, allora potete giocarvi una metà della sestina di cui sopra, magari 1, 6 e 24, o 19, 82 e 23, oppure, mischiare insieme tutti i numeri. Per quanto riguarda invece il 10 e Lotto, in questo caso è difficile fare il colpaccio individuando la decade dei sogni che vale un milione di euro, ma potreste comunque sfruttare i sei di cui sopra, aggiungendone quattro.

Ma quali scegliere? Bhe, potremmo ad esempio puntare sul numero 42, che nella smorfia napoletana vuol dire appunto “lotto”. Ce ne mancano solo tre che possiamo distribuire “equamente” fra i vari novanta numeri giocabili, ad esempio il 33, il 55 e il 66. Ovviamente, se avete vinto, fatecelo sapere così che la prossima volta giocheremo anche noi queste cifre. Nel frattempo, buona estrazione di Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto, e speriamo che abbiate individuato il jackpot vincente.











