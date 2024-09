LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Dopo aver scoperto la sestina che potrebbe valere il Jackpot milionario, ora la “palla” passa alle combinazioni fortunate di Lotto e 10eLotto. L’operazione dalla sede estrazionale si è conclusa poco fa, quindi sono stati sorteggiate le cinquine di numeri vincenti per ognuna delle 11 ruote, quindi ora dove confrontare il tutto con le combinazioni che avete giocato.

Se la vostra schedina si rivelasse vincente, allora avrete 60 giorni di tempo da quando viene pubblicato il bollettino per occuparvi della riscossione del pagamento del premio. La modalità chiaramente varia a seconda dell’importo ottenuto. Per quanto riguarda la verifica della giocata, potete farlo online, visto che disponente della sezione dedicata all’interno dell’applicazione My Lotteries, in alternativa c’è lo spazio ad hoc sul sito ufficiale del gioco. Ora però vi lasciamo ai numeri vincenti…

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 148 del 14/09/2024

04 – 08 – 09 – 12 – 13 – 19 – 20 – 22 – 27 – 36 – 37 – 40 – 43 – 50 – 51 – 62 – 64 – 65 – 75 – 84

NUMERO ORO: 19

DOPPIO ORO: 19 – 40

EXTRA: 05 – 21 – 26 – 29 – 39 – 41 – 42 – 57 – 59 – 72 – 77 – 83 – 86 – 89 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 148 del 14/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 19 40 64 86 50 CAGLIARI 43 37 50 05 72 FIRENZE 09 08 51 59 45 GENOVA 13 84 86 29 58 MILANO 62 27 41 21 76 NAPOLI 65 51 90 83 17 PALERMO 12 22 59 77 24 ROMA 20 12 42 90 54 TORINO 36 75 89 57 63 VENEZIA 04 13 26 39 24 NAZIONALE 15 34 10 55 02

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: ECCO LA CACCIA AL JACKPOT

Siete pronti a scoprire se avete vinto al Superenalotto? Con questo gioco apriamo le danze in questo sabato che ci porta al giro di boa del mese di settembre. I numeri vincenti, la sestina fortunata con cui si può vincere il Jackpot, possono essere verificati in vari modi, dopo aver consultato le combinazioni che vi riportiamo in diretta.

Ad esempio, sul sito ufficiale trovi tutte le informazioni sul concorso, la distribuzione dei premi e il numero dei vincitori, ma potete affidarvi anche a metodi più “tradizionali”, come le ricevitorie dislocate sul territorio italiano. Più alta è la categoria di vincita in cui eventualmente siete “entrati”, più ricco sarà il premio vinto, altrimenti dovrete ritentare la fortuna nei prossimi concorsi. Se nessuno centrerà la sestina vincente, il montepremi continuerà a crescere, ma non è chiaramente questo il nostro auspicio per oggi.

Ultima estrazione Superenalotto n. 147 del 14/09/2024

Combinazione Vincente

76 – 55 – 88 – 65 – 1 – 31

Numero Jolly

52

SUPERSTAR

34

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO LE ESTRAZIONI DI OGGI

Quarto appuntamento della settimana con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 14 settembre 2024, completeranno il quadro che la Dea bendata disegna concorso dopo concorso. In attesa che la combinazione fortunata venga rivelata, possiamo approfondire un altro tema caro ai giocatori: le statistiche, in particolare i numeri ritardatari del primo gioco sopracitato.

Come evidenziato da Agipronews, dopo l’estrazione di venerdì, il 31 su Genova ha confermato la sua leadership, visto che ha accumulato 115 assenze. Il podio è completato da due numeri che non sono ancora centenari: al secondo posto c’è il 10 su Milano, che è arrivato a 93 assenze, mentre al terzo posto c’è l’87 su Firenze, che invece è arrivato a quota 92. Ai piedi del podio resta una strana coppia, quella formata da 70 su Palermo e 56 su Venezia che hanno accumulato entrambi 87 ritardi.

QUANTO SI PUÒ VINCERE COL 6? IL VALORE DI OGGI DEL JACKPOT

Quanto vale l’assalto al 6 del Superenalotto? Il Jackpot è salito a 75,4 milioni di euro dopo la terza estrazione della settimana, nella quale nessuno è riuscito a centrare la sestina fortunata. Non sono mancate comunque le vincite fortunate e ricche, come dimostrano le quote pubblicate anche sul sito ufficiale dell’Agenzia Dogana e Monopoli. Ad esempio, venerdì ci sono stati ben quattro punti “5” da 32.119,87 euro l’uno.

Altrettanto intrigante il premio riservato a coloro che hanno centrato il “4 stella”: in questo caso parliamo di sei schedine fortunate, ognuna delle quali vale un premio di 18.306,00 euro. Ci sono poi i “3 stella”, con cui sono stati vinti 1.901,00 euro, premio che spetta ai possessori delle 121 giocate fortunate. Non è finita qui ovviamente con le quote, visto che ci sono anche premi minori, che chi ha partecipato alla precedente estrazione avrà già avuto modo di controllare per capire se ha vinto.

IL PARTO A BARI E LA SMORFIA NAPOLETANA

Con questo susseguirsi di estrazioni e concorsi può capitare di avere a che fare con un problema di ispirazione nella scelta dei numeri da giocare al Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma c’è la Smorfia napoletana ad arrivare in vostro soccorso. Potete prendere un sogno da trasformare in numeri da giocare o un caso d’attualità. Prendiamo il caso del parto cesareo che si è tenuto a Bari.

A renderlo particolare il fatto che sia stato combinato a un intervento per la rimozione del tumore alla tiroide della mamma, a cui le era stato diagnosticato il cancro durante la gravidanza. L’intervento combinato è stato eseguito al Policlinico. Partiamo dal 73, l’ospedale, che è protagonista di questa vicenda, ma ben si accompagna anche al 72, lo stupore, ma per fortuna c’è stata la festa, 20, per la mamma, 52, che ha ricevuto il regalo più grande e importante, 58.