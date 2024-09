Si è da poco conclusa l’estrazione del Lotto e questo vuol dire che tocca al Simbolotto e ai suoi numeri e simboli vincenti: il vostro momento è arrivato, ora l’attesa è finita e bisogna procedere con la verifica delle giocate. Siete pronti a scoprire se avete tra le mani una schedina fortunata? Non dovete far altro che confrontare la cinquina di simbolotti estratta con quella che è stata stampata sullo scontrino. Se la corrispondenza è di almeno 2 simbolotti, allora avete una giocata fortunata.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 3 Settembre 2024

In questo caso dovete solo capire qual è il premio ottenuto. Tenendo conto di un importo di giocata di un euro, la vincita netta può essere di un euro se i simboli indovinati sono due, invece si passa a 5 euro per quanto riguarda i 3 simbolotti; se ne indovinate 4, invece il premio è di 50 euro, arrivando poi a quota 10mila euro se riuscite a centrare tutta la combinazione fortunata, che nel caso dell’estrazione di oggi è la seguente: Elica (33), Ragazzo (15), Vaso (7), Disco (32), Uccello (35).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, sabato 31 agosto 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

UNA NUOVA RUOTA DEBUTTA COL SIMBOLOTTO

Fa il suo debutto la ruota di Palermo nell’estrazione di oggi, martedì 3 settembre 2024, del Simbolotto: questa la principale novità per quanto riguarda il concorso di oggi, atteso dopo quella del Lotto. Infatti, c’è un calendario delle ruote che prevede un cambiamento mese dopo mese: fatta eccezione per luglio e agosto, in quanto nei mesi estivi domina la Nazionale, ogni mese è associato a una ruota diversa. Nel caso di settembre, dunque, per giocare al Simbolotto bisogna effettuare una giocata al Lotto optando per la nuova ruota in promozione, che è quella siciliana.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 31 agosto 2024

Non siete tenuti a farlo, del resto si tratta di una modalità di gioco opzionale che viene associata al gioco principale, ma considerando che è pure gratuita, allora rappresenta una ghiotta seconda occasione di vincita. In questo caso non ci sono numeri vincenti, ma simbolotti, perché a ogni numero è associato un simbolo e viceversa. Tornando alla giocata, vi basta selezionare la Ruota del mese, che viene identificata col simbolo “S”, quando compilate la schedina del Lotto.

DAI SIMBOLOTTI FREQUENTI AI RITARDATARI: LE STATISTICHE

Mentre si avvicina l’appuntamento con la Dea bendata per l’estrazione del Simbolotto, ci sono delle statistiche che possono essere approfondite, a partire dai simbolotti frequenti. Al primo posto di questa graduatoria troviamo 33 Elica, che ha accumulato 113 estrazioni, due in più di 118 Cerino che quindi è al secondo posto, mentre al terzo si piazza il 13 Rana che di frequenze ne ha accumulate 107. Ai piedi del podio c’è una coppia, quella formata da 29 Diamante e 12 Soldato, entrambi a quota 106. A completare la top five è 3 Gatta, a 105 concorsi.

Passiamo ora ai ritardatari, col primo posto occupato dal 15 Ragazzo, con 38 assenze accumulate. Sono 33 quelle collezionate dal 17 Sfortuna, al secondo posto, davanti a 30 Cacio che di ritardi ne ha messi in fila 20. Usciamo dal podio per trovare 19 Risata al quarto posto con 19 assenze, invece al quinto posto c’è un tris da 18 ritardi composto da 34 Testa, 16 Naso e 23 Amo.