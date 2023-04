Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, mercoledì 26 aprile

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Torna anche oggi, seppur in ritardo rispetto al classico appuntamento che si tiene ogni martedì, l’estrazione del Simbolotto, che potrebbe portare nelle tasche di un fortunato giocatore fino a 10mila euro! Per vincere occorre indovinare tutti e 5 i simboli che verranno estratti dopo le 11 ruote nazionali del Lotto, ma degli importanti premi attenderanno anche tutti coloro che riusciranno a centrare solamente parte dei simboli fortunati.

Per giocare al Simbolotto, d’altronde, non sono richieste abilità particolari e, soprattutto, nessuno sforzo o pagamento economico, fatto che lo rende ancora più allettante perché, di fatto, qualsiasi premio si vinca sarà completamente gratuito! Per piazzare la propria scommessa, infatti, basterà puntare una qualsiasi combinazione nel Lotto, avendo solo cura di selezionare la ruota in promozione questo mese, che ricordiamo essere quella di Genova. Sul fondo della schedina verranno anche stampati i 5 simboli del Simbolotto, assegnati in modo assolutamente casuale a tutti i giocatori. Completate le 11 estrazioni del Lotto, poi, si scopriranno subito i simboli fortunati e l’eventuale vincita!

I SIMBOLI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Scoperte le semplicissime regole del Simbolotto e le modalità di gioco, dunque, sarà ancora più chiaro quanto gli eventuali premi siano, effettivamente, vantaggiosi! Il più allettante è quello da 10mila euro, che spetterà a chiunque riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli, mentre chi ne mancasse uno, indovinandone 4, si porterà a casa 50 euro. Con tre simboli vincenti, invece, si vincono 5 euro che, nel caso i numeri indovinati siano solo 2, si riducono ulteriormente ad 1 euro, come premio di consolazione.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto di oggi, recuperiamo anche rapidamente quanto successo dopo la scorsa estrazione, avvenuta sabato 22 aprile. In quell’occasione erano stati estratti la Luna (6), l’Italia (1), il Nas0 (16), la Culla (9), il Vaso (7), mentre si era anche aggiornata la classifica dei simboli ritardatari, ovvero mancanti nelle ultime estrazioni. Ora il Simbolotto più assente è il Quadro (40) che manca da 37 volte. Segue, invece, il Ragazzo (15) con le sue 35 assenze, che ha preso le distanza dalle Braghe (8) assenti per 26 volte. Subito sotto si trova poi il Natale (25) con 20 assenze, e la top five è chiusa dall’Elica (33) con le sue 17 assenze.

