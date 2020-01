Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi 16 gennaio 2020

Nuova estrazione di oggi del Simbolotto: quali sono i numeri vincenti ed i relativi simboli? Grazie al concorso abbinato con il gioco del Lotto, anche questa sera conosceremo i nuovi abbinamenti fortunati che potrebbero portare a delle interessanti vincite per coloro che da qualche tempo a questa parte si sono affezionati a questa opzione di gioco. La partecipazione è gratuita purché si effettui una giocata sulla ruota in promozione. Per il primo mese dell’anno continuerà ad essere quella di Bari. Cinque numeri e relativi simboli andranno a comporre la nuova combinazione fortunata estratta in maniera del tutto automatica ma che potrebbe portare ad un bella vincita con il minimo impegno. Cosa è richiesto al giocatore? Sul piano del Simbolotto praticamente nulla. Ciò che occorre per partecipare di diritto alla giocata, dunque, sarò solo puntare sulla ruota di Bari per quanto riguarda il Lotto per vedersi assegnare la combinazione casuale di cinque numeri che insieme ai simboli associati andranno a formare la nuova combinazione di oggi 16 gennaio.

SIMBOLOTTO, NUOVA ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO

Il Simbolotto garantisce con il minimo sforzo una vincita fino ad un massimo di 5 mila euro (centrando tutti e cinque i numeri ed i simboli estratti nel corso della serata) in aggiunta all’eventuale vincita realizzata giocando al Lotto. Ma i premi non si esauriscono qui poichè sarà possibile vincere anche con il “4” (50 euro) e persino centrando due numeri e simboli, sebbene in questo caso si tratterà di un premio di mera consolazione del valore di appena 2 euro. Il tutto è riferito ad una giocata minima di un euro al gioco del Lotto al quale seguirà immediatamente dopo la nuova estrazione del Simbolotto. Come verificare l’eventuale vincita? Anche in questo caso, oltre che trovare le relative combinazioni sulle nostre pagine web, sarà necessario confrontare i numeri presenti sullo scontrino di gioco con quelli estratti. In caso di piena corrispondenza (indipendentemente dall’ordine di comparsa), potrete iniziare a dare il via ai festeggiamenti. E se poi la vincita andrà a sommarsi ad eventuali ed ulteriori premi conquistati con il gioco del Lotto, allora questo giovedì potrebbe davvero dare una svolta, se non alla vita, almeno alla settimana!

© RIPRODUZIONE RISERVATA