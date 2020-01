SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 14 gennaio 2020

Il Simbolotto, l’opzione di gioco abbinata al Lotto, è tornata oggi con una nuova estrazione. E quindi sono disponibili i cinque numeri, con relativi simboli, per il concorso di martedì 14 gennaio 2020. Se avete giocato al Lotto sulla ruota di Bari, avete allora una cinquina da verificare per il Simbolotto. I numeri estratti sono 39, 1, 32, 45, 25. A quali simboli corrispondono? Il primo corrisponde alle forbici, l’altro all’Italia, poi c’è il disco, quindi la rondine, infine il Natale. C’è una reale corrispondenza tra i simboli e le interpretazioni della smorfia napoletana? Il 39 è il numero della corda al collo: ecco un paio di forbici potrebbero tornare utili per tagliarla. Invece con i numeri 1 e 25 c’è effettivamente corrispondenza con la tradizione partenopea. Il 32 invece corrisponde al capitone, mentre il 45 è il numero del buon vino per la smorfia napoletana del Lotto. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER L’ESTRAZIONE DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO LOTTO, OGGI NUOVA CINQUINA

Quali sono i numeri e i simboli dell’estrazione di oggi del Simbolotto? Stiamo per conoscerli, visto che il concorso è abbinato a quello del Lotto. Si tratta infatti di una opzione di gioco, a cui si può partecipare se si effettua una giocata nella ruota in promozione, che nel caso di gennaio è quella di Bari. Sono cinque i numeri e simboli che formano la combinazione vincente di questo gioco, ma non dovete sceglierli. Vi viene affidata infatti una cinquina in maniera automatica. E non va dimenticato neppure che il Simbolotto è un gioco completamente gratuito. E quindi potreste ritrovarvi ad ottenere una bella vincita col minimo sforzo. Voi dovete solo pensare a fare la vostra giocata per il Lotto sulla ruota di Bari, poi vi verrà assegnata una combinazione casuale di 5 numeri a cui sono associati altrettanti simboli. Se ne centrate 5 portate a casa un premio di 5mila euro, col 4 è di 50 euro, mentre col 3 di cinque euro e col 2 di un solo euro. Questo tenendo conto di una giocata minima di un euro al Lotto.

SIMBOLOTTO LOTTO, OGGI ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Dopo l’estrazione del Lotto si terrà dunque quella del Simbolotto stasera: da un’urna meccanica dedicata a questo gioco, dalla sede estrazionale di Roma, verranno estratti i cinque simboli vincenti. Per sapere se avete vinto dovete solo confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti: si vince in base a quanti ne vengono indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e all’importo giocato sulla ruota specifica, che in questo caso è quella di Bari. L’esito dell’estrazione del Simbolotto è però indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, quindi le vincite eventuali al Lotto si sommano a quelle del Simbolotto, ma fino al limite che è previsto dalla normativa vigente. La modalità di gioco è molto semplice, invece il compito più delicato spetta alla dea bendata, che deve decidere se e dove fare tappa in occasione dell’estrazione di oggi del Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA