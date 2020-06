SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 16 giugno 2020: i simboli di oggi

La prima giornata di estrazioni entra nel vivo e arriva il momento del Simbolotto e dei suoi numeri vincenti. Una cinquina speciale, perché è associata ad altrettanti simboli, in grado di dare ulteriore significato a questa serata. L’estrazione si è tenuta, come al solito, dopo quella del Lotto, gioco a cui il Simbolotto è abbinato, quindi questo è il momento in cui dovete ritagliarvi qualche minuto per verificare la vostra giocata e scoprire se i numeri-simboli vincenti corrispondono a quelli che sono stampati sulla vostra schedina. In tal caso potrete lanciare anche un urlo di gioia o lasciarvi andare ad un’esultanza, perché vorrebbe dire che avete messo le mani sulla vincita più ambita. Noi vi invitiamo alla massima attenzione, perché tra numeri e simboli ci si può confondere con qualche distrazione. Del resto, è solo questione di qualche minuto, poi magari scoprirete che quest’estrazione può cambiarvi tutta la vita… E allora ecco la cinquina vincente del Simbolotto legata alla ruota di Napoli: 9-Culla; 7-Vaso; 10-Fagioli; 25-Uccello; 34-Testa. (agg. di Silvana Palazzo)

IL SIMBOLOTTO DI OGGI

Il Simbolotto torna per la terza settimana di giugno e si prepara a regalarci con la nuova estrazione di oggi, martedì 16 giugno 2020, i nuovi numeri vincenti. Non potranno ovviamente mancare i relativi simboli, del resto non c’è numero senza il suo simbolo e viceversa. Sono 45 per la precisione, ma solo cinque vengono estratti e vanno quindi a comporre la cinquina fortunata. Se siete affezionati a qualche numero in particolare o simbolo tra quelli del Simbolotto, non potete pensare di chiamarlo in causa, perché non siete voi a scegliere la cinquina in questione. Viene assegnata in maniera automatica quando effettuate la giocata al Lotto sulla ruota in promozione (che per giugno è quella di Napoli). Poi magari sulla schedina potreste comunque vedere uno dei “vostri” numeri stampati, ma in tal caso sarebbe frutto del caso. Quel che invece vi serve stasera per la nuova estrazione del Simbolotto è invece una buona dose di fortuna!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Il Simbolotto, gioco complementare del Lotto, è molto semplice quanto a modalità, per questo si è rivelato un successo in questi mesi. Non dovete soffermarvi sulla scelta dei numeri-simboli, ma lasciar fare tutto alla fortuna. Quelli che al massimo potete scegliere sono i numeri del Lotto, purché appunto facciate la vostra giocata sulla ruota che chiama in causa pure il Simbolotto. Ed è pure gratuita come giocata quella del Simbolotto, un aspetto tutt’altro che trascurabile. Potreste vincere 10mila euro a costo (quasi) zero, visto che l’unica somma spesa è quella per giocare al Lotto. In attesa di nuovi numeri e simboli vincenti, ve ne diamo noi qualcuno, ma dalla classifica dei ritardatari. Al primo posto c’è il Natale (25), che ha accumulato 28 assenze. Al secondo il Quadro (40) che manca da 24 concorsi, mentre sono 20 i ritardi collezionati dalla Risata (19). A chiudere la top five Italia (1) e Buffone (41) che hanno le stesse assenze: 19.



