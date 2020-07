Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 16 luglio 2020

Simbolotto di nuovo protagonista oggi, ma ovviamente dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Una volta chiusa la parentesi relativa alle ruote, l’attenzione dovrà spostarsi sui numeri vincenti del gioco complementare del Lotto, accompagnati sempre dai loro simboli. Ancora una volta si rinnova l’assalto alla cinquina fortunata, una cinquina però molto speciale perché non è composta solo da numeri, ma appunto anche da simboli. E questa è del resto la particolarità di questo gioco che ha saputo attrarre nel tempo sempre più giocatori, tanto da essere rinnovato. Non è però l’unica. Ad esempio, a differenza di molti altri giochi, i numeri e simboli non vanno scelti, ma vengono assegnati automaticamente dal sistema quando si effettua la giocata al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto. Esempio: effettuate una giocata al Lotto sulla ruota Nazionale (quella in promozione a luglio)? Sulla schedina troverete anche la giocata per l’estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO IL LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Una procedura semplice e snella, automatica, che garantisce un’ulteriore occasione di vincita. Dopo aver controllato i numeri vincenti del Lotto, nella speranza di aver centrato una vincita, ci si può poi concentrare sul Simbolotto e chissà magari fare bis di premi… In questo caso si vincono 10mila euro centrando tutta la cinquina, ma si può vincere al Simbolotto anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri-simboli vincenti. Ovviamente l’importo dei premi è legato alla quantità di numeri indovinati. A proposito di quantità, concentriamoci su quella relativa alle assenze accumulate dai ritardatari. Il Quadro (40) è in vetta alla classifica con 37 ritardi, a quota 33 troviamo la Risata (19), ad una lunghezza il Buffone (41) che occupa di conseguenza il terzo posto. Fuori dal podio il Naso (16) con 21 ritardi, a 17 invece il Ragazzo (15) che si trova davanti alla Pizza (24) con 16 assenze e all’Anguria (31) che ne ha 15. A quota 14 il Piano (37), Disco (32) e Amo (23).



