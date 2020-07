Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 11 luglio 2020

La seconda settimana di luglio non può chiudersi senza l’estrazione del Simbolotto. Dopo l’uscita dei numeri vincenti del Lotto, il gioco di cui è complementare, sarà la volta di quelli che si abbinano ai simboli. Questa del resto è la caratteristica del Simbolotto, che è caratterizzato da 45 numeri e altrettanti simboli. Ma non c’è alcuna scelta da fare. Dovete semplicemente fare la vostra giocata al Lotto, prediligendo però l’estrazione in promozione col Simbolotto, che cambia mese dopo mese. E nel caso di luglio è quella Nazionale. Quindi, una volta effettuata la giocata al Lotto, sulla schedina viene stampata automaticamente una cinquina di numeri e simboli che vi fanno “accedere” di fatto all’estrazione del Simbolotto. Due occasioni di vincita grazie ad una giocata in “omaggio”. Non male, considerando anche il fatto che col “5”, quindi indovinando tutta la combinazione simbolico-numerica, si vincono 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Ma al gioco del Simbolotto si vince anche se si indovinano 4, 3 o solo 2 numeri vincenti della cinquina protagonista dell’estrazione. Quindi, vi rinnoviamo il solito invito: quello alla massima attenzione in fase di controllo post-uscita numeri e simboli vincenti. Ora però dobbiamo concentrarla sui numeri e simboli ritardatari, visto che le statistiche ci intrigano anche se la giocata è automatica e non c’è modo di scegliere questo o quel numero. Al primo posto c’è il Natale (25) con 39 assenze, a seguire al secondo posto il Quadro (40) con 35 ritardi, quindi la Risata (19) a 31. Fuori dal podio il Buffone (41) con i suoi 30 ritardi, mentre più staccato è il Naso (16) al quinti posto con 19 assenze. È davanti al Ragazzo (15) con 15 assenze, poi Elica (33) e Pizza (24) incombono a quota 15. A chiudere la top ten Ombrello (28) e Anguria (31) con le loro 13 assenze dalle estrazioni del Simbolotto.



