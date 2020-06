Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 27 giugno 2020

Simbolotto torna con una nuova estrazione e chiude la settimana di concorsi insieme al gioco di cui è complementare, il Lotto, e al Superenalotto. Preparatevi allora per una nuova serata all’insegna di numeri e simboli vincenti. Gli appassionati di questo gioco si sono ormai abituati al fatto che non è caratterizzato solo dai 45 numeri in gioco, ma da altrettanti simboli. Peraltro si tratta di una caratteristica che rende ancor più divertente questo gioco. Non dovete neppure sceglierli, visto che vengono assegnati automaticamente dal sistema quando effettuate la giocata al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto, che tra l’altro è quella di Napoli. Tra poco la saluteremo, perché a luglio i riflettori si accenderanno su quella Nazionale. Una novità in “corsa” considerando che questo gioco doveva fermarsi proprio quest’estate, invece il suo successo ha convinto chi se ne occupa a prolungare la durata.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Simbolotto, dunque, potrebbe cambiare sensibilmente la vostra estate, considerando che col “5” potete vincere 10mila euro. Avrete già fantasticato su come spendere l’eventuale vincita, che in un momento così particolare per il nostro Paese fa ancor più comodo. Nel frattempo noi teniamo d’occhio anche le statistiche, perché si aggiornano estrazione dopo estrazione. E allora diamo uno sguardo alla classifica dei simboli e numeri ritardatari del Simbolotto. Al primo posto c’è sempre il Natale (25) a quota 33 ritardi. A completare il podio ci sono ancora Quadro (40) e Risata (19) rispettivamente a 29 e 25 estrazioni saltate. Fuori dal podio il Buffone (41) con le sue 24 assenze, più distante il Caffè (42) a quota 17 ritardi. Non si fa vedere da 16 estrazioni la Scala (27), mentre i Funghi (43) si nascondono da 14 appuntamenti col Simbolotto. Il Naso (16) è arrivato a quota 13 ritardi, la Sfortuna (17) a 12. A completare la top ten tre numeri-simboli, quindi possiamo parlare di top 12: ci riferiamo a Ragazzo (15), Rondine (45) e Topi (11) assenti da 9 estrazioni del Simbolotto.



