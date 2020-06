Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 23 giugno 2020

Il Simbolotto torna oggi per il primo appuntamento con le estrazioni di questa settimana. Ad aprire le danze stasera Lotto e Superenalotto, poi toccherà al gioco complementare del primo. Tra non molto scopriremo la nuova cinquina di numeri vincenti, a cui ne corrisponde una di simboli, perché questo gioco funziona così. A ogni numero è attribuito un simbolo. Ce ne sono 45, da cui poi viene appunto estratta la cinquina. Ma non avete modo di sceglierli: non è previsto dalle modalità di gioco. Dovete semplicemente giocare al Lotto sulla ruota di Napoli, che è compartimento valido per tutto il mese di giugno (poi si passa alla ruota Nazionale). Una volta fatto ciò, sulla schedina di gioco viene stampata gratuitamente e automaticamente la cinquina di numeri e simboli che poi dovrete confrontare con quella dell’estrazione di oggi, martedì 23 giugno 2020. Tutto molto semplice dunque, ma non potete abbassare la guardia durante la verifica dei numeri vincenti!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il fatto che non ci sia bisogno di scegliere i numeri da giocare al Simbolotto non ci preclude la possibilità di divertici con le statistiche. E allora diamo uno sguardo alla classifica dei ritardatari. Al primo posto resiste il Natale (25), che ha accumulato 31 assenze. Sono 27 invece quelle del Quadro (40), al secondo posto davanti alla Risata (19) che si piazza sul gradino più basso del podio con le sue 23 assenze. Sono invece 22 i ritardi accumulati dal Buffone (41) che così è al quarto posto, a due lunghezze, anzi ritardi, dal Cacio (30). Restiamo in tema alimentare, passando al Caffè (42) che invece di appuntamenti ne ha disertati ormai 15. E poi c’è la Scala (27) che manca da 14 appuntamenti con il Simbolotto. Non si vede da 13 estrazioni l’8 che corrisponde alle Braghe. A chiudere questa speciale top ten Cerino (18) e Funghi (43) che hanno entrambi accumulato 12 assenze al Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA