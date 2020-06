SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 25 giugno 2020: i simboli di oggi

I numeri vincenti del Simbolotto sono finalmente disponibili. La nuova estrazione, quella di oggi giovedì 25 giugno 2020, si è tenuta poco fa, sempre al termine di quella del Lotto, quindi potete controllare la vostra cinquina di numeri e simboli sperando siano fortunati: 26 elmo, 4 maiale, 44 prigione, 30 cacio e 8 braghe. Noi invece cogliamo l’occasione per aggiornare la classifica dei numeri frequenti del Simbolotto, che vede al primo posto l’Italia (1) con 22 estrazioni, a seguire Uccello (35) con 19 estrazioni, tante quante quelle della Mano (5). Fuori dal podio Baule (14), Diamante (29), Cerino (18), Ragazzo (15), Rondine (45), Culla (9) e Maiale (4) che fanno tutti gruppo, visto che hanno accumulato 18 concorsi per quanto riguarda le frequenze. La top ten di numeri e simboli frequenti del Simbolotto si allarga perché non comprende solo l’Elica (33) con 17 frequenze. A questo “traguardo” è arrivata anche la Sfortuna (17). (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONE LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Estrazione del Simbolotto oggi, giovedì 25 giugno 2020. Questa sera è infatti in programma un nuovo appuntamento del gioco complementare del Lotto. Non tornano protagonisti quindi solo i numeri, ma anche i loro simboli, perché questa è la grande particolarità di questo gioco. Se infatti per il Lotto spesso si tirano in ballo le cosiddette interpretazioni della Smorfia napoletana, che però non hanno alcun ruolo nell’estrazione, il discorso col Simbolotto cambia, perché quando escono i numeri vincenti, questi sono associati a simboli prestabiliti. E dunque potete controllare la cinquina partendo dai numeri o dai simboli, o fare addirittura un controllo incrociato, quel che conta è centrare la cinquina per vincere i 10mila euro previsti per l’importo massimo, quello che si ottiene appunto realizzando il “5”. Ma ricordate che col Simbolotto si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 dei numeri-simboli vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

A proposito di simboli e numeri del Simbolotto, diamo uno sguardo alla classifica dei numeri ritardatari. Non potete sceglierli per l’estrazione di oggi, in quanto la giocata è automatica, quindi la cinquina viene stampata sulla schedina senza che voi possiate scegliere, ma in questa potrebbe esserci qualcuno di loro. Al primo posto c’è il Natale (25) con 32 ritardi, mentre il Quadro (40) segue al secondo posto con 28 assenze. Sono 24 quelle accumulate dalla Risata (19), che si piazza al terzo posto. Fuori dal podio c’è il Buffone (41), con 23 appuntamenti di seguito saltati. Anche il Cacio (30) continua a nascondersi: sono 21 le assenze. A seguire c’è il Caffè (42) che non si vede da 16 estrazioni del Simbolotto. Una in più della Scala (27) che quindi è a quota 15 ritardi. E poi ci sono le Braghe (8), che non si vedono da 14 concorsi. A chiudere la top ten i Funghi (43) e il Naso (16) che mancano rispettivamente da 13 e 12 estrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA